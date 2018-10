Les Sags et l'Armada surprennent

Publié aujourd'hui à 18h16

La saison est encore jeune dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais déjà, on voit apparaître certaines tendances.

Prenons les Saguenéens de Chicoutimi, à mon avis, la surprise de ce début de campagne dans le circuit Courteau.

Les jeunes Sags sont étonnants. Sixièmes au classement général, les Bleuets ne marquent pas des buts à la tonne, mais c'est surtout le jeu défensif de l'équipe qui explique son succès.

Soyons honnêtes, une bonne part du crédit revient au gardien Alexis Shank. Le portier de 18 ans a des chiffres d'enfer : une étincelante moyenne de buts alloués de 1,22 et un taux d'efficacité désarmant de 0,954.

Shank est confiant dans sa cage. Comme le bon vin, il devient meilleur en vieillissant.

«Il est beaucoup plus mature», reconnaît le pilote de la formation, Yanick Jean. «Soir après soir, il amène un calme incroyable devant le filet. Toujours bien placé, il est difficile à battre. Il donne confiance à tout le monde, il n'accorde pas beaucoup de retours. Il est très solide pour nous jusqu'à maintenant.»

C'est ce qui explique pourquoi c'est Shank, et non Zachary Bouthillier (4,03 et 0,877) qui a obtenu le plus de départs chez les Bleus cette saison. Le natif de Chambly a pourtant été un choix de 7e tour des Maple Leafs de Toronto en juin dernier.

Pas très loin derrière Shank dans la colonne des meilleures statistiques chez les gardiens vient Émile Samson, de l'Armada de Blainville-Boisbriand.

Sur la Rive-Nord de Montréal non plus, il ne se marque pas beaucoup de buts.

Les Boisbriannais arrivent en dixième position pour les buts marqués. Ce n'est pas une surprise, étant donné le départ des gros canons de l'Armada en attaque : les Barré-Boulet, Alain, Batherson et compagnie ont quitté pour les rangs professionnels.

La surprise, elle vient de la défense. Avec 31 buts accordés en 12 rencontres, l'Armada domine toutes ses rivales du circuit. C'est épatant, surtout en considérant que l'équipe se débrouille sans son meilleur défenseur, Pascal Corbeil, toujours sur la ligne de touche.

En son absence, l'Armada aligne un défenseur de 20 ans, un de 19 ans, quatre de 18 ans et deux de 17 ans. On parle donc d'une jeune brigade défensive.

Bien sûr, c'est là aussi un succès d'équipe, mais il faut regarder l'homme masqué.

Il fait ses preuves

Samson prouve que ses succès de l'an dernier n'étaient pas le fruit du hasard. Le petit gardien de 5 pieds 8 pouces et 142 livres domine : une moyenne de 1,86 et un taux d'efficacité de 0,939.

Le nouveau pilote de l'Armada, Bruce Richardson, n'est pas surpris.

«Son attitude de compétiteur est spéciale. Si je lui dis qu'il ne joue pas une "game", il faut que je m'en aille parce qu'il me regarde avec un drôle de regard!» lance-t-il. «Il veut toutes les jouer.»

Le natif de Lévis garde la tête froide.

«Mon rôle c'est de donner une chance de gagner à l'équipe à tous les matchs», dit-il. «Ça va être important que je sois constant toute la saison.»

D'autres portiers s'illustrent

Ailleurs dans le circuit, plusieurs autres gardiens ont connu un bon départ.

C'est le cas de Thomas Sigouin (1,61 et 0,945) du Phoenix, blessé ce week-end après de bonnes performances à ses premiers pas dans la LHJMQ.

Chez les Huskies, on ne s'en fait pas trop avec Samuel Harvey (2,31 et 0,920), maintenant le 12e gardien le plus victorieux de tous les temps dans la LHJMQ. Il sera un acteur clé si l'équipe veut gagner la coupe du Président cette saison.

L'arrivée de Kyle Jessiman (3,53 et 0,887) à Baie-Comeau semble avoir fait le plus grand bien à Justin Blanchette, qui a un bon début de campagne avec le Drakkar (2,36 et 0,902).

C'est plus compliqué pour deux gardiens choisis lors du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey : Olivier Rodrigue des Voltigeurs (2,64 et 0,885) et Kevin Mandolese des Screaming Eagles (2,99 et 0,895).

La saison est toutefois très jeune dans leur cas.

Côté-Cazenave : le coeur des Tigres

Dans la mire d'Équipe Canada junior 2019, Matthew Welsh des Islanders de Charlottetown ne casse rien lui non plus. Sa moyenne de 3,24 et son taux d'efficacité de 0,894 sont nettement inférieurs aux standards qu'il avait établis l'an dernier (2,76 et 0,907).

Même si les Tigres n'ont plus une attaque aussi puissante que l'an dernier, Tristan Côté-Cazenave (2,54 et 0,922) garde les siens dans la course jusqu'à maintenant.

Bref, les hommes masqués continuent d'être au coeur des succès des formations de la LHJMQ.

Il n'y a pas encore le quart de la saison d'écoulé, mais certains sentent déjà le caoutchouc.

Parlez-en à Alex D'Orio (405 lancers reçus) et Mathieu Marquis (343 tirs)...