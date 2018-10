Les Panthers ne veulent pas répéter les mêmes erreurs

Un mauvais départ a coûté une place en séries aux Panthers de la Floride la saison dernière. La troupe de Bob Boughner, qui connaît encore des ennuis en octobre, espère ne pas répéter ses erreurs du passé.

«Nous ne pouvons pas nous apitoyer sur notre sort, mais en même temps, nous ne pouvons pas nous laisser aller, a indiqué Nick Bjugstad au site de la Ligue nationale de hockey. Nous savons que tous les points sont importants une fois rendu à la fin de la saison.»

Les Panthers (1-2-3) se sont inclinés 4-3 en prolongation devant les Red Wings de Detroit (1-5-2), samedi, même s’ils avaient pris une avance de 2-0 en première période. Avant les matchs de lundi, les Panthers étaient septièmes dans la section Atlantique avec cinq points, un de plus que les Red Wings.

«Nous avons un groupe travaillant. Le problème est la confiance en ce moment, a expliqué Boughner. Parfois, tu joues bien dans un match et tu perds tout de même ton avance. Tu fais une erreur et la rondelle se trouve au fond du filet. Ce genre de chose peut te fragiliser. Mon travail est de limiter cela. M’assurer qu’une erreur ne se transforme pas en deux ou trois erreurs coûteuses.»

De l’espoir

En dépit des résultats décevants de l’équipe à ses six premières sorties, Aleksander Barkov refuse de baisser les bras.

«Il y a quelques améliorations à faire, mais nous savons tous ce que nous devons faire, a dit celui qui a été nommé capitaine avant la campagne. À mon avis, nous jouons mieux qu’en début de saison l’an dernier. Nous devons seulement gagner des matchs.»

Les Panthers n’ont en effet pas été dominés jusqu’ici, perdant trois de leurs matchs en tirs de barrage ou en prolongation. Ils ont aussi été défaits deux fois par seulement un but en temps réglementaire.

Direction Finlande

Après avoir disputé trois matchs dans la région de New York, contre les Rangers, les Islanders et les Devils du New Jersey, cette semaine, ils se rendront à Helsinki, en Finlande, pour y affronter les Jets de Winnipeg les 1er et 2 novembre dans le cadre de la série de matchs internationaux de la ligue.

«Ce sera bon pour notre équipe, a affirmé Boughner. Normalement, sur la route, les gars rencontrent des amis et des membres de leur famille. Ils vont souper avec différentes personnes. Toutefois, quand tu vas dans un autre pays, ce n’est que les membres de l’équipe ensemble. Cela peut aider à créer des liens et une connexion entre les joueurs.»