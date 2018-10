La défense est moins importante cette saison dans la NBA, croit Draymond Green

La nouvelle saison vient à peine de commencer, mais si la tendance se maintient, l’attaque sera encore plus en vedette que d’habitude dans la NBA.

Avant les parties de lundi soir, chaque équipe avait disputé deux ou trois matchs et 21 d’entre elles avaient marqué en moyenne 110 points et plus par sortie. En 2017-2018, seulement six formations ont terminé la campagne avec une moyenne de points par match supérieure ou égale à 110.

«On n'accorde plus autant d'attention sur la défense, a indiqué Draymond Green, des Warriors de Golden State, au réseau ESPN. On voit le résultat à travers la ligue avec tous ces pointages élevés. Nous savons sur quoi nous devons nous concentrer.»

Avant d’affronter les Suns de Phoenix lundi soir, les Warriors avaient remporté deux de leurs trois premiers duels. Malgré cela, Green n’était pas particulièrement satisfait de la tenue de son équipe.

Selon le joueur-étoile, qui a fait sa réputation en étant le pilier défensif des très explosifs Warriors ces dernières années, les doubles champions en titre devront être plus disciplinés dans le futur.

«Nous devons être plus intelligents, a lancé Green. Nous ne pouvons pas agir comme si chaque faute qui est appelée contre nous était une mauvaise décision des arbitres. Les officiels feront des erreurs, c’est la nature du sport. Pour combattre notre problème, nous devons éviter de commettre des fautes stupides. Nous devons être plus disciplinés défensivement, moins utiliser nos mains.»

Moins agressifs

Depuis le début de la saison, les Warriors ont maintenu une moyenne de 27 fautes par rencontre, le troisième plus haut total dans la NBA, à égalité avec le Heat de Miami.

Avant la campagne, la ligue avait averti que les arbitres allaient sévir davantage lorsqu’un joueur allait contraindre la liberté de mouvement de son adversaire. Entourer les bras d’un joueur, retenir ou accrocher seraient des gestes moins tolérés.

«Nous avons été une équipe robuste au cours des dernières années, a expliqué Kevin Durant, une autre vedette des Warriors. Pour respecter la liberté de mouvement, nous devrons faire plus attention. [...] Nous devons nous calmer un peu tout en demeurant agressifs. Il faut trouver le bon équilibre.»