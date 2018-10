Johnny «Hockey» et les Flames en ville

Johnny Gaudreau n’a pas été un haut choix de repêchage en 2011. Pourtant, le petit attaquant des Flames de Calgary, qui affronteront les Canadiens de Montréal, mardi, a été le quatrième joueur de sa cuvée à atteindre le plateau des 300 points depuis le début de sa carrière dans la LNH.

Gaudreau (104e choix au total) est ainsi en compagnie de Gabriel Landeskog (2e choix au total, Avalanche), Nikita Kucherov (58e choix au total, Lightning) et Ryan Nugent-Hopkins (1er choix au total, Oilers).

En 2017-2018, Johnny «Hockey» a atteint le plateau psychologique d’un point par match pour la première fois de carrière. Et le natif de Salem, au New Jersey, n’a absolument pas ralenti en ce début de saison 2018-2019, avec 12 points en huit rencontres.

C’est d’ailleurs devant sa famille et ses amis que Gaudreau a atteint le plateau des 300 points avec une performance de deux buts au Madison Square Garden face aux Rangers.

«J’essaie d’en profiter le plus possible, surtout quand ta famille est en ville, a souligné l’explosif attaquant, lundi. J’ai pu passer du temps avec eux après la partie et ils sont contents pour moi.

«Ils ont tellement fait pour moi lorsque j’étais plus jeune. Mon père m’entraînait. Le fait qu’ils étaient là (samedi) était très spécial.»

David Rittich en feu

Et si les Flames ont pu triompher des Rangers, 4-1, c’est également en grande partie en raison du brio du gardien tchèque David Rittich. Celui qui n’a que 25 parties d’expérience dans le circuit Bettman a repoussé 44 des 45 tirs des «Blue Shirts» pour obtenir une deuxième victoire cette saison.

Le gardien est particulièrement en forme cette saison, ayant remporté deux de ses trois départs et affichant un taux d’efficacité de 0,962 et une moyenne de points mérités de 1,30.

Rittich partage le boulot avec le vétéran Mike Smith à Calgary.

«Premièrement, ce n’est pas une bataille. Nous sommes des amis et nous sommes là pour notre équipe, a souligné Rittich. Il est le premier gardien et je suis le gardien substitut.»

Voyez le reportage d'Andy Mailly-Pressoir dans la vidéo ci-dessus.