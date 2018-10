Jacob Trouba couronne la remontée des Jets en prolongation

Jacob Trouba a joué les héros en touchant la cible en prolongation pour procurer une victoire de 5-4 aux Jets contre les Blues de St. Louis, lundi à Winnipeg.

Quelques instants auparavant, Bryan Little a forcé la tenue d’une période supplémentaire en touchant la cible pendant que les favoris locaux évoluaient à six patineurs, avec 1 min 40 s à écouler au troisième tiers.

À voir : Sommaire

La formation du Manitoba est revenue deux fois de l’arrière dans cette rencontre, effaçant notamment un déficit de deux buts. Mark Scheifele a eu son mot à dire, récoltant trois points, dont deux buts. Ben Chiarot a également fait scintiller la lumière rouge.

Dans l’autre camp, Ryan O’Reilly a été excellent, amassant trois points. Avec un but et une aide, le Québécois David Perron compte maintenant cinq filets et neuf points en six matchs.

Connor Hellebuyck a réalisé 30 arrêts dans la victoire. Son vis-à-vis Jake Allen a été mis à l’épreuve 36 fois.

Les Jets n’ont pas subi la défaite en temps réglementaire à leurs cinq dernières rencontres.