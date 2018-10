Chandails les plus vendeurs dans la MLS : Zlatan Ibrahimovic au sommet

Le chandail le plus vendu sur le site web de la Major League Soccer (MLS) en 2018 est celui du joueur-vedette du Galaxy de Los Angeles Zlatan Ibrahimovic, a-t-il été annoncé lundi.

Par ailleurs, aucun porte-couleurs de l’Impact de Montréal ne fait partie du groupe des 25 meilleurs vendeurs.

Ibrahimovic devance Carlos Vela (Los Angeles FC), Josef Martinez (Atlanta United FC), Wayne Rooney (D.C. United) et Miguel Almiron (Atlanta). Les places 6 à 10 sont détenues par Bastian Schweinsteiger (Fire de Chicago), David Villa (New York City FC), Sebastian Giovinco (Toronto FC), Clint Dempsey (Sounders de Seattle) et Ezequiel Barco (Atlanta).

Le total exact de chandails achetés sur le site n’a pas été précisé.