Canadiens: Jesperi Kotkaniemi bien en selle

Jesperi Kotkaniemi risque fort de passer toute l’année à Montréal. C’est pratiquement écrit dans le ciel.

Kotkaniemi franchira une autre étape à la fin de la semaine. Avec trois matchs au calendrier contre les Flames à Montréal, les Sabres à Buffalo et les Bruins à Boston, le Finlandais atteindra le plateau des 10 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH). À condition de ne pas subir de blessure.

Sur le plan stratégique, la marque des 10 rencontres représente un enjeu assez important. Le CH brûlera la première année de son contrat de recrue à cet instant. Mais pour Claude Julien, le débat semble futile.

«On n’a même pas parlé de ça, honnêtement», a répliqué l’entraîneur-chef lorsque questionné à savoir s’il prévoit une rencontre avec Marc Bergevin pour discuter de ce sujet.

S’agit-il d’un bon signe pour Kotkaniemi?

«Ça doit», a lancé Julien avec le sourire aux lèvres.

À la veille de la visite des Flames, Kotkaniemi restait toujours aussi calme.

«Je ne vois pas ça comme une semaine spéciale, a expliqué le troisième choix au total du dernier repêchage. Je n’ai pas compté le nombre de matchs. J’y vais une journée à la fois et je cherche à donner mon maximum. Il y a encore plusieurs périodes à jouer avant d’atteindre ce chiffre. Je crois que j’apprends tous les jours de petites choses. C’est normal pour une recrue.»

La nourriture de maman

À l’instar de Victor Mete l’an dernier, Kotkaniemi profite de la présence de sa mère, Kati, à ses côtés.

«Elle a fait le voyage de Pori en Finlande vers Montréal avant notre premier match à domicile, a-t-il rappelé. Après sept semaines en Amérique du Nord, j’étais heureux de manger de la nourriture traditionnelle de chez moi. Je ne sais pas combien de temps elle restera ici. Mais elle est heureuse de partager ce moment avec moi. Je vis mon rêve en jouant dans la LNH.»

Le jour où maman Kotkaniemi retournera en Finlande, elle aura probablement eu le temps de lui concocter quelques plats maison qu’il pourra sagement ranger dans son congélateur.

À sa place

À ses sept premiers matchs sous les couleurs du Tricolore, Kotkaniemi a récolté trois aides et il joue un peu plus de 14 minutes par match (14 min 17 s) en moyenne.

«Il a fait d’énormes progrès depuis le tournoi des recrues, a rappelé Julien. En ce moment, je ne vois pas un joueur qui n’est pas à sa place. Mais si les gens s’attendaient à le voir dominer la colonne des marqueurs, je ne crois pas que ce serait réaliste. Il produit quand même et il se débrouille au cercle des mises en jeu. Il reste un jeune joueur et il apprend sur la LNH. Plus il gagnera en expérience, meilleur il sera.»

Plus jeune, Kotkaniemi regardait Joel Armia avec l’équipe de sa ville natale à Pori. Aujourd’hui, les deux Finlandais se retrouvent au sein du même trio en compagnie de Paul Byron.

«Il joue très bien, a dit Armia. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas rester à Montréal toute l’année. Il a un jeu complet, il lit très bien l’action, il a un bon tir, il patine bien, mais je dirais qu’il est surtout bon dans tous les aspects.»

Le plus jeune de la LNH

Aux dires de Brendan Gallagher, il y a une équation assez simple à faire avec Kotkaniemi. Avec sa simple présence, il fait du CH une meilleure formation.

«Il y a plusieurs enjeux, mais comme joueur, je trouve qu’il aide notre équipe, a souligné Gallagher. Je me concentre uniquement sur cet aspect. Si on parle strictement du hockey, il fait le travail. Si je ne me trompe pas, il est le plus jeune joueur de la LNH. Il répond bien aux défis depuis le début du camp. Il n’a jamais ralenti.»

Gallagher ne se trompe pas. Né le 6 juillet 2000, Kotkaniemi est le bébé du circuit Bettman. Il est plus jeune de quelques mois que Rasmus Dahlin, des Sabres de Buffalo, et Andreï Svechnikov, des Hurricanes de la Caroline, les deux autres joueurs nés en 2000 qui se retrouvent déjà dans la LNH.