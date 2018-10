Aux 4 coins de la LNH: Seth Jones de retour

Le défenseur des Blue Jackets de Columbus Seth Jones disputera son premier match de la saison mardi lorsque les siens accueilleront les Coyotes de l’Arizona.

Le compte Twitter du site The Athletic a rapporté le tout, lundi.

Ayant participé à l’entraînement du jour, Jones a subi une entorse ligamentaire de deuxième degré au genou durant une partie hors-concours, le 25 septembre face aux Sabres de Buffalo. Son absence aurait pu aller jusqu’à six semaines.

Le joueur de 23 ans a amassé 16 buts et 41 mentions d’aide pour 57 points en 78 rencontres la saison dernière. Il a présenté un différentiel de +10 et totalisé 30 minutes de punition.

Roberto Luongo de retour sur patins

Le gardien des Panthers de la Floride Roberto Luongo a recommencé à patiner lundi, mais il risque de patienter encore quelques semaines avant d’effectuer un retour au jeu.

Selon le site The Athletic, le Québécois voyagera avec les siens qui affronteront les Rangers et les Islanders de New York, les Devils du New Jersey, ainsi que les Jets de Winnipeg lors de deux rencontres à Helsinki, en Finlande. Or, Luongo pourrait reprendre le collier au retour de l’équipe en Amérique du Nord.

Après leur séjour en Europe, les Panthers croiseront le fer avec les Oilers d’Edmonton le 8 novembre.

Luongo est ennuyé par une entorse ligamentaire au genou droit subie pendant la partie du 6 octobre face au Lightning de Tampa Bay.

Le fils de Wendel Clark signe avec les Capitals

L’attaquant Kody Clark, fils de l’ancien joueur de la Ligue nationale Wendel Clark, a signé un contrat d’entrée de trois ans, lundi.

Le hockeyeur de 19 ans touchera en moyenne 870 000 $ par campagne.

Choisi au 47e rang du dernier repêchage amateur par les Capitals, Kody Clark a inscrit trois buts et une mention d’aide en 14 matchs avec les 67’s d’Ottawa, dans la Ligue de l’Ontario, cette saison.

Son père Wendel Clark a disputé 793 parties du calendrier régulier en carrière, de 1985-1986 à 1999-2000. Il a porté l’uniforme des Nordiques de Québec durant 37 rencontres en 1995.