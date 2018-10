Verstappen en met plein la vue

Publié aujourd'hui à 22h55

Mis à jouraujourd'hui à 23h15

Tous les amateurs de sport automobile espéraient peut-être un cinquième titre mondial pour Lewis Hamilton. Eh non! Il faudra remettre ça au Mexique.

Ce Grand Prix des États-Unis a quand même donné droit à une course intéressante.

Avant la montée qui est vertigineuse, il y a un grand virage - le premier - où il s’est toujours passé des choses inimaginables et où on se retrouve à quatre d’affilée. Donc là, on est côte à côte avec Hamilton, puis Raikkonen. Raikkonen vire très, très serré et prend la tête du Grand Prix, qu’il ne lâchera pas jusqu’à la fin.

Quoi qu’il en soit, l’homme de la journée, pour moi, ça reste Verstappen. Pourquoi? Parce que Verstappen, il est parti quasiment en fond de grille. Il a fini quand même quatrième avec des passes d’armes incroyables. Les écarts entre les cinq premiers pilote étaient extrêmement serrés. À un certain moment au 54e tour, l'écart entre Raikkonen et Verstappen était de 1,2 seconde!

On peut dire que Hamilton en ressort quand même assez satisfait. Il a encore 70 points d’avance sur Vettel, donc il n'y a pas le feu à la maison. Mais il va falloir quand même se méfier lors du prochain Grand Prix, où Verstappen dit être capable de gagner.

Verstappen, le grand détracteur du moteur Renault, on va lui expliquer quand même à la fin de l’année comment il a eu toutes ces victoires et ces deuxièmes places : ce n'était pas avec autre chose qu’un moteur Renault. Mais ça, c'est la longue histoire...

Malheureusement, encore une fois, Ricciardo a été victime d’un problème apparemment électrique sur sa voiture. À ce moment, il y a eu la voiture de sécurité virtuelle avec des panneaux qui vous indiquent de garder vos positions. Là, Hamilton a préféré rentrer et c’était très tôt dans la course. Résultat : il a payé. Pourquoi? Parce que vers la fin, il n'avait quasiment pas de pneus. Il a été obligé de s’arrêter deux fois, il est le seul d’ailleurs qui s’est arrêté deux fois.

La suite, elle a été limpide. Hamilton a remonté et remonté, mais quand même, c’était impossible de venir chatouiller Raikkonen. J’avoue que j’étais très heureux pour cet homme, qui le mérite amplement. Et rappelez-vous, l’année prochaine, il sera dans une toute petite écurie qui s’appelle Sauber.