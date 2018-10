Une journée cruciale pour l'Impact

La troupe de Rémi Garde n'a pas le choix. L'Impact de Montréal doit l'emporter contre le Toronto FC au Stade Saputo s'il entend participer aux éliminatoires de la MLS.

Voyez cet affrontement dès 15h à TVA Sports.

Le Bleu-blanc-noir n’a plus aucune marge de manœuvre et pourrait même être éliminé tout en gagnant dimanche contre le TFC.



Si D.C. défait le New York City FC et que le Crew vient à bout du Orlando City SC, les carottes seront cuites pour le Bleu-Blanc-Noir, qui conclura sa saison en visitant la Nouvelle-Angleterre dimanche prochain.

Scénarios possibles

L’Impact subira l’élimination dimanche s'il perd contre le Toronto FC; s'il fait match nul et que D.C. United amasse au moins un point contre New York City FC; si D.C. United gagne contre NYCFC et Columbus l’emporte contre Orlando.

Qu'à cela ne tienne, Garde assure que les joueurs vont uniquement se concentrer sur leur match face aux Torontois.

«Bien-sûr qu’on s’informera à la mi-temps (des autres matchs), mais pas minute par minute, a-t-il prévenu lors d’un entretien à l’émission «Les Partants», à TVA Sports, vendredi.

Le Toronto FC est déjà éliminé et on devine qu’il s’amène en ville avec l’intention de porter le coup de grâce à son ennemi juré.

«Qu’ils veuillent représenter leur club ou leur ville ou non, ça reste une rivalité, alors il y a aura toujours une question de fierté, a expliqué le gardien Evan Bush. Nous serons prêts et je suis certain qu’ils le seront aussi.»