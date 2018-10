Peter Laviolette se déguise en taureau devant les journalistes

Leçon du jour pour l’entraîneur-chef des Predators de Nashville, Peter Laviolette : ne jamais parier contre son équipe! Surtout si elle figure parmi les meilleures équipes du circuit Bettman sur papier...

Laviolette avait promis à ses joueurs que s’ils remportaient leurs deux matchs en Alberta contre les Flames de Calgary et les Oilers d’Edmonton, il allait porter une tête de taureau dans le vestiaire et devant les journalistes.

Il n’en fallait pas plus pour motiver les joueurs des «Preds», qui ont aisément remporté leur match de samedi au compte de 3-0 face à la bande de Connor McDavid après avoir gagné 5-3 à Calgary.

Même que P.K. Subban en a profité pour marquer le premier but de sa carrière en désavantage numérique.

En pleine entrevue, le défenseur n'a pas pu s'empêcher de rire lorsqu'il a vu son entraîneur avec le costume.

Voyez le tout dans la vidéo ci-dessus.

This is @PredsNHL coach Peter Laviolette. The Team had a bet if they won the first two games of the trip thru Western Canada he would wear this..and that's no bull. pic.twitter.com/hZflfgaqzt