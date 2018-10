Oklahoma City récupère Westbrook, mais perd encore

Même le retour de Russell Westbrook n'est pas parvenu à sortir Oklahoma City du marasme: malgré les 32 points de son meneur-vedette, OKC s'est incliné 131-120 dimanche à domicile devant Sacramento.

Pour son premier match de la saison, un peu plus d'un mois après une arthroscopie du genou droit, Westbrook a répondu présent et frôlé le «triple double» (trois catégories de statistiques à 10 unités et plus).

Le meilleur joueur de la saison 2016-2017 a fini la rencontre avec 32 points, 12 rebonds et 8 passes décisives.

Son alter ego Paul George a ajouté 29 points, mais cela n'a pas suffi pour battre de solides Kings, inspirés par Iman Shumpert (26 points).

Comme Cleveland, qui ne digère pas le départ aux Lakers de LeBron James, le Thunder a perdu ses trois premiers matchs de la saison et occupe la dernière place de sa conférence.