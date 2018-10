ATP: Khachanov, Tsitsipas et Edmund triomphent

Le Russe Karen Khachanov, tête de série no 3, a remporté son deuxième titre de la saison en s'imposant samedi en finale du tournoi ATP de Moscou, face au Français Adrian Mannarino.

Khachanov, 26e joueur mondial, a battu son adversaire 6-2, 6-2, en un peu moins d'une heure, décrochant ainsi son deuxième titre en 2018, après son sacre à Marseille.

À 22 ans, il devient le premier Russe à remporter la coupe Kremlin depuis Mikhail Youzhny en 2009.

Mannarino, qui n'a encore jamais battu son adversaire du jour sur le circuit ATP (défaites à Chengdu en 2016 puis aux Internationaux d'Australie en 2017), perd, lui sa sixième finale ATP de suite. Cette année, il avait déjà perdu à Antalya au début du mois de juillet.

«Quand j'étais enfant, je venais ici pour voir les meilleurs joueurs, leur demander des autographes... et j'ai toujours rêvé de remporter ce tournoi. Maintenant, ce jour est enfin arrivé», a assuré Khachanov.

«Je suis désolé que le match n'ait pas été meilleur, mais il était trop fort pour moi et je n'ai pas trouvé les bonnes solutions sur le terrain», a expliqué de son côté Mannarino, 49e joueur mondial.

Stockholm: premier titre pour Tsitsipas

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 16e joueur mondial, a remporté à 20 ans son premier titre sur le circuit ATP, à Stockholm, en balayant en finale le Letton Ernests Gulbis (145e) 6-4, 6-4.

Le jeune Athénien, révélation de la saison, avait perdu jusque-là ses deux précédentes finales, à chaque fois contre Rafael Nadal.

Anvers: Edmund bat Monfils en finale

Le Britannique Kyle Edmund s'est offert son premier titre sur le circuit ATP en remportant le tournoi d'Anvers, en Belgique, face au Français Gaël Monfils, qu'il a ainsi privé d'un huitième sacre.

La tête de série no 1, 15e joueur mondial, a fait respecter la hiérarchie, non sans mal, face au Parisien (38e) contre lequel il a dû ferrailler pendant 2 heures 26 minutes et à qui il a concédé sa seule manche du tournoi 3-6, 7-6 (2), 7-6 (4).