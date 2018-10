LNH 360 : Fleury parmi les grands!

Voici un survol de la journée de samedi dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS

PHILADELPHIE 5, New Jersey 2

Colorado 3, CAROLINE 1

Buffalo 5, LOS ANGELES 1

WINNIPEG 5, Arizona 3

St. Louis 4, TORONTO 1

OTTAWA 4, Montréal 3 (prol.)

Detroit 4, FLORIDE 3 (Prol.)

Chicago 4, COLUMBUS 1

MINNESOTA 5, Tampa Bay 4 (OT)

Nashville 3, EDMONTON 0

VANCOUVER 2, Boston 1 (OT)

VEGAS 3, Anaheim 1

SAN JOSE 4, NY Islanders 1

Marc-André Fleury dépasse Glenn Hall

À sa 90e présence avec la formation du Nevada, Marc-André Fleury a permis aux Golden Knights de remporter une troisième victoire consécutive. Fleury a signé sa 408e victoire pour dépasser Glenn Hall au 10e rang de tous les temps pour les victoires dans la LNH.

Il est le troisième gardien actif à se classer dans le top 10, derrière Roberto Luongo et Henrik Lundqvist.

Fleury a récolté au moins 20 victoires dans 10 saisons, dont huit campagnes de 30 gains. Il a de plus atteint le cap des 40 victoires à deux reprises (40 en 2006-07 et 42 en 2011-12). Le Sorelois de 33 ans a remporté 375 matchs en saison régulière avec Pittsburgh entre 2003 et 2017 avant de rejoindre les rangs des Golden Knights à leur saison inaugurale.

Trois fois champion de la coupe Stanley avec Pittsburgh, Fleury est le mène tous les portiers actifs avec 75 victoires en séries éliminatoires. Il n’est qu’à deux triomphes de rejoindre Mike Vernon (77), qui se classe septième dans l’histoire de la ligue à ce chapitre.

Crédit photo : AFP

MacKinnon et les Avs ne dérougissent pas

Nathan MacKinnon (1B, 2A), Gabriel Landeskog (2B) et Mikko Rantanen (1A) ont tous noirci la feuille de match pour poursuivre leur début de saison torride, permettant à l'Avalanche d’améliorer sa fiche à 5-1-2 en 2018-19. L’équipe n’a aucune défaite en temps réglementaire à ses cinq derniers matchs (3-0-2).

La paire MacKinnon (8B, 14 PTS) - Rantanen (12A, 14 PTS) répète l’exploit de Joe Sakic et Anton Stastny (1988-1989) en obtenant simultanément des points dans les huit premiers matchs de la saison. La concession Avalanche / Nordiques n’a jamais vu plus d’un joueur connaître une séquence productive de plus de huit matchs .

Le duo MacKinnon et Rantanen est devenu la 21e paire de coéquipiers de l’histoire de la LNH - la deuxième en autant de campagnes - à entamer une saison avec des séries de points simultanées dans au moins huit matchs.

Depuis le début de 2017-18, MacKinnon a totalisé 47 buts et 111 points en 82 matchs en saison régulière (le troisième meilleur total pendant cette période).

Ses huit buts dans les huit premiers matchs d’une campagne représentent un sommet pour un joueur de l’Avalanche depuis le transfert du club au Colorado en 1995-1996.

Gabriel Landeskog en rajoute pour l'Avalanche - TVA Sports

Les Finlandais des Hurricanes ne perdent pas de temps

L'attaquant des Hurricanes Sebastian Aho a obtenu une aide avec 2:33 à faire pour prolonger à huit sa série de matchs avec au moins un point en ouverture de saison.

Seul Ron Francis a connu une séquence productive plus longue dans l’histoire de l’organisation, lui qui avait commencé la campagne 1984-85 avec 14 points en 11 matchs avec les Whalers.

Aho (Rauma, Finlande) et Mikko Rantanen du Colorado (Nousiainen, Finlande) sont devenus les premiers Finlandais à amasser au moins un point dans chacun des huit premiers matchs de leur équipe, battant le record précédent établi par Risto Siltanen en 1984 et égalé par Jari Kurri en 1992.

Rantanen (12A, 14 PTS) a également rejoint Kurri comme seul joueur d'origine finlandaise à enregistrer 14 points au cours des huit premiers matchs de sa formation.

DeBrincat et Kane marquent leur septième

Alex DeBrincat (Farmington Hills, Mich.) et Patrick Kane (Buffalo, N.Y.) ont marqué trois des quatre buts de Chicago. Le club a amélioré sa fiche à 3-0-1 à l’étranger cette saison. Ils se partagent la tête des compteurs de l'équipe avec sept buts et 11 points après sept parties.

DeBrincat, qui a égalé le record de la LNH pour le plus de tours du chapeau (3) en une saison par une recrue américaine en 2017-18, a inscrit un point dans chacun des sept affrontements des Blackhawks cette saison. Seulement quatre joueurs dans l'histoire de l’équipe ont réussi une plus longue séquence de points pour commencer une campagne.

DeBrincat et Kane sont les deuxièmes coéquipiers des Blackhawks à avoir chacun amassé au moins sept buts en autant de matchs en lever de rideau - Bobby Hull (11B, 17 PTS) et Doug Mohns (7B, 13 PTS) ont uni leurs efforts en 1965-66.

Le Wild, les Red Wings et les Sénateurs répondent

Le Wild, les Red Wings et les Sénateurs ont tous surmonté un déficit 2-0 pour l’emporter en prolongation. Sur les 29 matchs à nécessiter du temps supplémentaire jusqu’ici, 21 se sont décidés en prolongation (72,4%).

Mikael Granlund a marqué à 3:43 de la prolongation alors que le Wild a relui sa fiche à 3-0-2 à domicile en 2018-19. Depuis le début de la saison dernière, le Minnesota détient une fiche de 30-6-10 en 46 au Xcel Energy Center, avec seulement deux défaites en temps réglementaire depuis Noël (20-2-8 depuis le 27 décembre 2017). ). Deux autres clubs ont enregistré moins de 10 revers dans les 60 minutes réglementaires à domicile depuis le début de 2017-2018: Winnipeg (36-7-3) et Boston (31-8-5).

Dennis Cholowski (1-1—2) a marqué le premier des trois buts consécutifs des Red Wings - Thomas Vanek a suivi 18 secondes plus tard et Dylan Larkin (1B, 1A) à 2:03 - et Détroit a rebondi après un but égalisateur de la Florideen route vers leur première victoire de la saison.

Mark Stone (2B, 1A) a enfilé le cinquième but de sa carrière en prolongation pour aider les Sénateurs à compiler un dossier de 4-2-1 cette saison. Chris Tierney a inscrit une passe décisive sur le premier but de Stone pour devenir le quatrième joueur de l'histoire des Sénateurs à enregistrer un point à chacun de ses sept premiers matchs avec le club. Il a rejoint Dany Heatley (22 PJ en 2005), Filip Kuba (8 PJ en 2008) et Alexandre Daigle (7 PJ en 1993).

Un point gaspillé à Ottawa pour les Canadiens - TVA Sports

Les Predators et Saros réduisent McDavid au silence

P.K. Subban a marqué le but gagnant en désavantage numérique et Juuse Saros a repoussé 31 lancers alors que les Predators ont maîtrisé Connor McDavid et les Oilers, remportant ainsi une cinquième victoire consécutive.

Les vainqueurs du trophée des Présidents, l’an dernier, ont enregistré leur 13e victoire consécutive contre Edmonton, succès amorcé le 29 octobre 2014. C’est la plus longue série de victoires actives contre un seul adversaire dans le circuit Bettman.

Les Predators sont invaincus (4-0-0) sur la route cette saison. Ils ont mené la LNH avec 25 victoires et 57 points sur les patinoires adverses au cours de la campagne 2017-18.

Seulement deux autres clubs ont encaissé moins de 15 défaites en temps réglementaire pendant cette période : Tampa Bay (25-13-4) et Boston (23-14-9).

TVA Sports présente le match Lightning-Blackhawks à 19h, ce soir.