Les Eagles renversés par les Panthers

Les Panthers de la Caroline ont inscrit trois touchés consécutifs en seconde demie pour effacer un retard de 17 points et l’emporter 21-17 contre les Eagles à Philadelphie, dimanche.

Après une course de Curtis Samuel pour le majeur au troisième quart, le pivot Cam Newton a rejoint Devin Funchess et Greg Olsen dans la zone payante au dernier engagement. Newton a complété 25 de ses 39 passes pour des gains de 269 verges. Il a ajouté 49 verges au sol pour les Panthers (4-2).

Funchess et Torrey Smith ont respectivement amassé 62 et 61 verges par la voie aérienne.

Du côté des Eagles (3-4), Carson Wentz a touché la cible 30 fois en 37 occasions pour un total de 310 verges et deux touchés, obtenus par Alshon Jeffery et Dallas Goedert. Zach Ertz a bien fait avec 138 verges en neuf réceptions.

Les Texans défont les Jaguars

Le porteur de ballon des Texans de Houston Lamar Miller a parcouru 100 verges et inscrit un touché dans une victoire de 20-7 des siens face aux Jaguars, dimanche à Jacksonville.

Miller a marqué le premier touché des Texans (4-3) pour leur donner une avance de 13 points. DeAndre Hopkins en a ajouté avec un majeur sur un jeu aérien de 10 verges.

Deshaun Watson a rejoint ses receveurs à 12 reprises en 24 tentatives pour 139 verges et un touché.

Connaissant un autre match difficile, ponctué de seulement six passes complétées et de deux échappés, le quart-arrière des Jaguars (3-4) Blake Bortles a été remplacé par Cody Kessler. Ce dernier a réussi 21 de ses 30 relais pour 156 verges, un touché et une interception.

T.J. Yeldon a été l’auteur du touché des favoris locaux, à la fin du troisième quart.