Les Dodgers ne se sont pas laissés abattre

Peu de gens auraient pu prédire que les Dodgers de Los Angeles allaient se rendre jusqu’à la Série mondiale cet été.

C’est pourtant ce qu’ils ont réussi samedi en venant à bout des Brewers de Milwaukee lors du septième match de la série de championnat de la Ligue nationale.

En vertu de nombreuses blessures, la formation de la Californie présentait un dossier de 10 matchs sous la barre de ,500 au mois de mai et ne pointait que troisième dans la section Ouest au mois d’août.

Les Dodgers sont notamment privés du joueur d’arrêt-court Corey Seager depuis le mois d’avril. Pratiquement tous les lanceurs partants se sont retrouvés à l’infirmerie à un moment ou un autre de la campagne. Pourtant, ils ont atteint pour une deuxième année de suite la Série mondiale.

«Nous avons dit à tout le monde de ne pas s’inquiéter, a dit Cody Bellinger, selon le quotidien New York Times». Nous étions au courant de tout le talent qu’on a. Maintenant, nous y sommes.»

Une balade

De l’avis de du directeur général Farhan Zaidi, ces embûches seront très utiles pour ne pas répéter le scénario de 2017.

«On sent que nous avons dû batailler plus fort cette année. L’année dernière, c’était plus une balade, a comparé Zaidi. Nous n’avons rien tenu pour acquis cette saison. Nous savions que c’était difficile, mais nous savions également ce qu’il fallait pour atteindre le but.»

Le joueur de troisième but Justin Turner partage l’opinion de son patron.

«L’année dernière, tout semblait facile pour nous et il nous a manqué une victoire, a-t-il dit. Cette saison, nous avons eu beaucoup d’obstacles sur notre route.»

Leçon apprise

Selon le receveur Austin Barnes, c’est surtout la douloureuse défaite lors du septième et ultime match de la Série mondiale l’année dernière face aux Astros de Houston qui a aidé les siens contre les Brewers.

«Je crois que [le dernier match de la Série mondiale] nous as préparé pour cette rencontre, a dit Barnes. Si vous voyez les choses plus grandes qu’elles ne le sont, ça joue contre vous. Nous avons retenu la leçon.»

Les Dodgers auront ainsi l’occasion d’effacer leur revers en 2017. Ils tenteront de remporter le titre pour une première fois depuis 1988, eux qui n’avaient pas participé à la finale lors de deux saisons consécutives depuis 1977 et 1978.