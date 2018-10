Auteur du majeur qui a permis à Hugo Richard d’établir le record du RSEQ pour le plus grand nombre de passes de touché en carrière, Vincent Forbes-Mombleau se réjouissait avant tout pour son coéquipier.

«Hugo mérite ce record, a mentionné le demi-inséré recrue qui a capté une passe de 24 verges pour le touché historique. Hugo se donne à 100 % à chaque entraînement et à chaque partie. Hugo est un modèle sur qui on peut prendre exemple.»

«Je suis content de faire partie du record, mais je suis surtout content qu’on se soit repris après le premier match à Sherbrooke, où ça n’avait pas bien été pour l’offensive», de poursuivre l’auteur de cinq réceptions pour 99 verges. «Sur mon touché, ce fut un jeu de routine, mais Sherbrooke a raté un plaqué, j’ai obtenu quelques beaux blocs et je suis parti vers l’extérieur.»

Marc-Antoine Pivin a capté une passe de 35 verges pour la 68e passe de touché en carrière de Richard. Ce dernier a fait tout un jeu après une mauvaise remise, pour récupérer le ballon et rejoindre Pivin dans la zone des buts.

«Je ne savais pas qu’Hugo venait d’égaler le record, mais les joueurs de ligne offensive gardaient le compte, a indiqué l’ailier espacé de 3e année avec le sourire. Hugo est notre leader et je suis content pour lui.»

Gagnon remplace Betts

Blessé au dos lors de la séance d’échauffement contre McGill, samedi dernier, l’ailier défensif étoile, Mathieu Betts, n’a pas affronté le Vert & Or. Alexandre Gagnon a pris la relève.

«J’avais hâte de jouer et le stress est disparu après le premier jeu, a raconté Gagnon qui obtenait son 2e départ en carrière. C’est vraiment spécial de jouer au PEPS et ça ajoute un stress supplémentaire. Ça fait du bien de voir du terrain. Mathieu m’a donné quelques trucs avant le match et tous les joueurs de la ligne défensive étaient derrière moi.» Gagnon a terminé le match avec 1,5 plaqué et deux passes rabattues.

Le Rouge et Or a joué de prudence en accordant une semaine supplémentaire de repos à Betts. Laval ne disputera son prochain match que le 3 novembre en demi-finale du RSEQ.

«Mathieu s’est entraîné hors terrain vendredi et il était en pleine forme, a indiqué l’entraîneur-chef Glen Constantin. On a pensé à l’équipe et au futur de Mathieu.»

Le Vert & Or a terminé le match avec des gains de quatre verges et n’a gagné que deux premiers essais.

«Parce qu’ils seront peut-être ici dans deux semaines, je pensais qu’ils voudraient envoyer un message qu’ils seront en mesure de compétitionner, a indiqué Constantin. Avec l’absence de leur quart-arrière, leur offensive était très simple. Au-delà du pointage, je suis très content de notre performance dans les trois facettes du jeu.»