Federer a joué blessé cet été

Roger Federer a révélé dimanche qu'il souffrait d'une blessure à une main depuis cet été, mais il a rassuré ses fans: le problème est réglé alors que commence lundi le tournoi ATP de Bâle, chez lui en Suisse.

«Je me suis blessé à une main au début de la saison sur gazon», a confié le vainqueur de 20 titres du Grand Chelem au journal suisse SonntagsZeitung.

«Cela a eu plus de conséquences que je ne le pensais. J'ai traîné cette douleur pendant environ trois mois, a expliqué le Suisse. Ce n'est pas une excuse et on ne va pas en faire tout un plat.»

«J'ai parfois ressenti des douleurs lors des dix premières minutes de l'échauffement d'un match. Mais maintenant, je peux lâcher mon coup droit normalement sans y penser», a affirmé Federer, battu en demi-finales à Shanghai, son premier tournoi depuis août.

Federer tentera de décrocher son neuvième titre à Bâle, là où il est né il y a 37 ans. Il commencera «son» tournoi contre le Serbe Filip Krajinovic, mardi.

En cas de victoire, il pourrait retrouver l'Australien John Millman, 33e mondial, qui l'avait battu en huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis en septembre.

À Bâle, le 3e joueur mondial participera à son deuxième tournoi ATP seulement depuis les Internationaux des États-Unis. Il y défendra son titre, obtenu l'an passé contre l'Argentin Juan Martin Del Potro en finale.