De mal en pis pour le Titan

Les Cataractes de Shawinigan ont infligé une sixième défaite consécutive au Titan, qui a baissé pavillon 4-2, dimanche, à Bathurst.

Le Titan a ouvert la marque en première grâce à Evan MacKinnon, mais moins de trois minutes plus tard, Gabriel Denis égalait la marque.

La deuxième période a été l’affaire des vainqueurs, puisque Jan Drozg et Alex DeGagné ont déjoué Mark Grametbauer, qui a été chassé du match après 40 minutes de jeu. Son remplaçant, Tyriq Outen, a cédé contre Anthony Imbeault dans les premiers instants de l’engagement ultime.

L’autre réussite des champions en titre de la Coupe Memorial a été l’œuvre de Brandon Cianflone.

Dans la cage des Cataractes, Lucas Fitzpatrick a fait face à 30 tirs et a obtenu son quatrième gain de la saison.

Tout le monde participe à la fête chez les Screaming Eagles

À Saint John, seulement deux patineurs des Screaming Eagles de Cape Breton n’ont pas inscrit de point dans une écrasante victoire de 9-2 sur les Sea Dogs.

Mitchell Balmas et Mathias Laferrière ont été les plus prolifiques avec une récolte d’un but et de deux mentions d’aide chacun. Leon Gawanke, Félix Lafrance, Egor Sokolov, Gabriel Proulx, Brooklyn Kalmikov, Declan Smith et Alex Drover ont également tous touché le fond du filet.

Kyle Havlena et Ryan Francis sont les seuls à ne pas avoir amélioré leurs statistiques offensives.

Du côté des perdants, Yohan Plamondon et Charlie DesRoches ont déjoué Kevin Mandolese, qui a réalisé 30 arrêts dans la victoire.

À l’autre bout de la patinoire, le pauvre Tommy DaSilva a encaissé l’ensemble des réussites de ses adversaires sur un total de 33 tirs.