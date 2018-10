Brooks Koepka gagne en Corée et devient no 1 mondial

Brooks Koepka a remis une dernière carte de 64 lors du tournoi de la PGA The CJ Cup @ Nine Brigdes, tenu en Corée du Sud dimanche, pour être sacré champion de l’événement et s’emparer du premier rang mondial.

Après un départ en montagnes russes parsemé de trois oiselets et de deux bogueys lors des six premiers fanions, l’Américain s’est ressaisi en deuxième portion de parcours, inscrivant cinq oiselets et un aigle à son dossier.

Koepka a ainsi terminé la compétition avec un cumulatif de 267 (-21), montrant quatre coups de moins que son compatriote Gary Woodland (63), deuxième au classement final.

Lors de la parution du classement, lundi, Koepka devancera ainsi Dustin Johnson pour trôner au sommet pour une première fois en carrière.

Le Canadien Adam Hadwin a quant à lui fait un bond de 21 places avec une carte de 64. Il affiche un rendement de 278 (-10) après 72 trous, bon pour la 10e position.