À TVA Sports: Lightning - Blackhawks

Nous vous présentons en ce moment sur nos ondes un affrontement entre le Lightning et les Blackhawks en direct de Chicago.

Suivez tous les développements ici. Après la 1re période, c'est l'égalité 1-1.

À voir : Sommaire

1re période :

20:00 - Fin de la 1re période.

17:34 - Nikita Kucherov (TB) est chassé pour avoir accroché Nick Schmaltz.

12:00 - Anthony Cirelli (TB) est puni pour avoir retenu David Kampf.

11:40 - BUT - Alexandre Fortin marque son 1er but dans la LNH à son 5e match (à voir dans la vidéo ci-dessus). C'est 1-1. Des aides pour Jan Rutta et Duncan Keith.

03:21 - BUT - Nikita Kucherov ouvre la marque pour le Lightning avec la complicité de Victor Hedman. 1-0 Tampa.

00:00 - Début du match

____________________

Les deux équipes ont joué hier. Les Hawks ont dominé les Blue Jackets 4-1 à Columbus, tandis que le Lightning s’est incliné 5-4 en prolongation devant le Wild à St. Paul, après avoir mené 3-1 après une période.

Patrick Kane et Alex DeBrincat sont en feu depuis le début de la saison. Ils ont marqué chacun sept buts en autant de matchs jusqu'à maintenant. Même chose pour le capitaine Jonathan Toews, qui a déjà récolté 10 points, soit un de moins que Kane et DeBrincat.