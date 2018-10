On en sait maintenant un peu plus à propos de Max Domi grâce à notre animateur Kevin Raphaël et son segment «Kevin l'échappe»!

On apprend notamment que le no 13 des Canadiens est un fan fini du rappeur canadien Drake et de l'émission «La grande évasion» («Prison Break»).

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus!