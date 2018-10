Mackinnon et Landeskog s’éclatent en Caroline

Nathan Mackinnon a amassé trois points et Gabriel Landeskog a trouvé le fond du filet à deux reprises dans une victoire de 3-1 de l’Avalanche du Colorado contre les Hurricanes de la Caroline, samedi à Raleigh.

Mackinnon a été complice sur les deux réussites de son capitaine en plus de faire mouche lui-même en troisième période.

Micheal Ferland a été le seul à toucher la cible pour les Hurricanes qui, après avoir connu un excellent début de saison, ont échappé leurs trois derniers matchs.

Philipp Grubauer a été excellent devant la cage de l’Avalanche, bloquant 42 des 43 lancers auxquels il a fait face.

Curtis McElhinney a connu une sortie un peu plus difficile pour les favoris de la foule, cédant trois fois sur seulement 22 tirs.

Beau jeu

Sur le premier but de la rencontre, inscrit en fin de première période, MacKinnon a transporté la rondelle dans le coin de la zone adverse, attirant deux joueurs des Hurricanes près de lui. Il a ensuite remis à Landeskog, qui a déjoué McElhinney.

Landeskog a été chanceux sur son deuxième but. Il voulait remettre de l’autre côté du filet, mais un défenseur adverse lui a redonné le disque en tentant d’intercepter la passe. L’attaquant suédois a ainsi pris le gardien à contre-pied.

Mackinnon a pour sa part tiré dans le haut du filet dans une descente à deux contre un avec un peu plus de trois minutes à écouler au temps réglementaire. Landeskog et Mackinnon sont les deux meilleurs buteurs de l’Avalanche avec sept et huit filets respectivement.