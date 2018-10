Les Huskies se reprennent face au Drakkar

Après avoir perdu leur premier match de la fin de semaine face au Drakkar vendredi, les Huskies de Rouyn-Noranda se sont repris samedi, à Baie-Comeau, en signant une victoire de 3-2.

Ce gain permet à la formation abitibienne de reprendre la tête du classement général de la LHJMQ, devant les Moosehead de Halifax et le Drakkar.

Peter Abbandonato a obtenu deux mentions d’aide pour les visiteurs en contribuant aux buts de Patrik Hrehorcak et d’Alex Beaucage. Ce dernier a inscrit le but gagnant en début de troisième période.

Jakub Lauko a été l’autre marqueur des Huskies tandis que Nathan Légaré et Shawn Element ont touché la cible pour le Drakkar.

Zachary Émond a réalisé 35 arrêts dans la victoire tandis que Kyle Jessiman a bloqué 20 tirs.

Alexis Shank intraitable

À Chicoutimi, Alexis Shank n’a rien donné aux Tigres de Victoriaville et les Saguenéens l’ont emporté par la marque de 3-0.

Le gardien, qui a fait face à 26 tirs, a obtenu son deuxième blanchissage de la saison et son cinquième en carrière dans le circuit Courteau.

Offensivement, Samuel Houde, Jérémy Diotte et Jérémy Groleau ont tous touché le fond du filet.

Le gardien des Tigres Tristan Côté-Cazenave a cédé devant les deux premiers, alors que le dernier a marqué dans une cage laissée à l’abandon. Côté-Cazenave a fait 26 arrêts dans la défaite.

Raphaël Lavoie s’illustre pour les Mooseheads

À Sherbrooke, Raphaël Lavoie a amassé un but et une mention d’aide dans un gain de 4-2 des Mooseheads de Halifax sur le Phoenix.

Lavoie a d’abord fourni une passe décisive sur le premier filet de la rencontre, marqué par Antoine Morand.

Avant la fin du premier engagement, l’attaquant de 18 ans a poussé la rondelle derrière la ligne des buts pour obtenir son 10e filet de la saison.

Les deux autres buts des vainqueurs ont été produits par Jared McIssac et Marcel Barinka en troisième période.

La réplique du Phoenix est venue en toute fin de match, quand Yann-Félix Lapointe et Samuel Poulin ont déjoué Cole McLanren. Ce dernier a réalisé 29 arrêts dans la victoire.

Dans le filet des perdants, Thomas Sigouin a permis trois buts sur 28 lancers. Il a été remplacé par Brendan Cregan, qui a cédé sur le seul tir qu’il a reçu.

Les Wildcats écrasent les Cataractes

À Moncton, Jakob Pelletier a amassé trois points dans la victoire de 7-2 des Wildcats face aux Cataractes de Shawinigan.

Jeremy McKenna, Simon Le Coultre et Mika Cyr ont chacun inscrit un but et une mention d’aide pour l’équipe locale. Brady Pataki, Jack Tucker et Alexander Khovanov ont été les autres marqueurs dans le camp des Wildcats.

Du côté des Cataractes, Roddie Sandilands et Jan Drozg ont touché la cible.

Charles-Antoine Lavallée a bloqué 17 tirs pour les Wildcats tandis qu’Antoine Coulombe et Lucas Fitzpatrick ont fait face à un total de 41 lancers.

Les Screaming Eagles blanchissent les Sea Dogs

À Saint John, Kevin Mandolese a réalisé son premier blanchissage de la saison alors que les Screaming Eagles de Cap-Breton l’ont emporté 5-0 sur les Sea Dogs.

Mandolese a repoussé 15 tirs devant la cage des visiteurs.

Sur le plan offensif, Egor Sokolov a mené la charge pour les Screaming Eagles en inscrivant quatre points, dont deux buts. Wilson Forest, Liam Kidney et Ryan Francis ont également enfilé l’aiguille.

Devant le filet des Sea Dogs, Alex D’Orio a fait face à 41 lancers.

Daniel Hardie se charge de l’Océanic

À Charlottetown, Daniel Hardie a réussi un doublé, en plus de fournir une passe décisive dans un gain de 5-4 des Islanders sur l’Océanic de Rimouski.

Hardie a été le premier à s’inscrire à la marque dans ce duel. Il a également permis aux siens de revenir dans le match avec son deuxième filet. L’attaquant de 20 ans a complété sa soirée de boulot avec une mention d’aide sur le but de Lukas Cormier en troisième.

Chez les perdants, Alexis Lafrenière a touché le fond du filet une fois et a construit deux buts de l’Océanic.

Du côté des gardiens, Matthew Welsh a réussi 28 arrêts pour les favoris de la foule, tandis que Carmine-Anthony Pagliarulo a reçu 31 tirs.