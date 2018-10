Jeff Skinner réussit un tour du chapeau face aux Kings

En réalisant un tour du chapeau, Jeff Skinner a permis aux Sabres de Buffalo de vaincre les Kings de Los Angeles 5-1, samedi, en Californie.

L’athlète de 26 ans a déjoué Jonathan Quick deux fois lors de la période médiane et a complété le travail dans un filet désert. Il a ainsi réussi son troisième match de trois buts en carrière et son premier dans l’uniforme des Sabres. Skinner a été acquis par la formation du nord des États-Unis au début du mois d’août en retour de Cliff Pu, ainsi que de choix de deuxième, troisième et de sixième tours.

Jason Pominville et Jack Eichel ont également contribué à la victoire avec une récolte de trois points chacun. Le Québécois a inscrit le premier but des siens et a fourni deux mentions d’aide sur des filets de Skinner. Pominville a ainsi quadruplé son nombre de points en 2018-2019, lui qui avait seulement un but en sept rencontres. Pour sa part, le capitaine des Sabres a récolté trois passes décisives.

L’autre réussite des vainqueurs a été celle du défenseur Zach Bogosian. Devant le filet, Linus Ullmark n’a pas été grandement sollicité, ne recevant que 20 tirs. Il a signé un deuxième gain cette saison. Quick, quant à lui, a fait face à 25 lancers.

C’est Drew Doughty qui a privé le gardien des Sabres d’un blanchissage. Le défenseur vedette a touché la cible pour la première fois de la présente saison. Il a marqué ce filet, alors que son équipe bénéficiait d’un avantage numérique.