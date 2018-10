Éric Gagné à la rescousse des Red Sox

Le spécialiste des fins de match des Red Sox de Boston, Craig Kimbrel, connaissait des ennuis avant de se ressaisir dans le match numéro cinq de la série de championnat de l’Américaine, jeudi dernier. Il a réussi à redresser la situation avec l’aide notamment du Québécois Éric Gagné.

En regardant la série opposant les Red Sox aux Astros de Houston à la télé, l’ancien releveur étoile a remarqué que Kimbrel laissait accidentellement savoir aux frappeurs adverses quel type de lancer il s’apprêtait à leur offrir à cause du positionnement de sa main.

Gagné a ensuite contacté le gérant des Red Sox, Alex Cora, pour lui faire part de son observation, a rapporté le site MassLive.com. Gagné et Cora ont joué ensemble pendant sept saisons, six avec les Dodgers de Los Angeles et une avec les Red Sox, et sont bons amis.

Cora a ensuite mis Kimbrel et Gagné en communication et les deux hommes ont échangé quelques textos.

«Il a baissé ses mains [jeudi]. La veille, elles étaient hautes. Il laissait deviner la nature de ses lancers depuis deux semaines», a indiqué Cora à MassLive.com.

Soulagement

Ces ajustements ont permis au gérant d’envoyer Kimbrel dans la mêlée jeudi pour préserver l’avance de 4-1 des Red Sox en neuvième manche. Il a concédé un but sur balles et aucun point, ce qui a permis aux siens de se qualifier pour la Série mondiale.

«C’était un problème depuis un bon moment, a reconnu Kimbrel, qui avait accordé au moins un point dans chacune de ses sorties précédentes en séries. Ç’a fait du bien d’effectuer des lancers et que les frappeurs ne sachent pas ce qui s’en venait.»

La Série mondiale commencera mardi. Les Red Sox accueilleront alors les gagnants du match ultime entre les Dodgers de Los Angeles et les Brewers de Milwaukee, disputé samedi soir.