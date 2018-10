Drogba a bons restes!

Didier Drogba a maintenant 40 ans et si la retraite approche forcément pour lui, il conserve néanmoins sa touche magique sur un terrain de soccer.

L’ancien de l’Impact, qui est maintenant joueur et copropriétaire du Phoenix Rising en USL, a inscrit l’un de ces buts dont il a le secret, vendredi, dans une victoire de 3-0 contre les Timbers 2 de Portland.

Cette victoire a permis à la formation de l’Arizona de passer en quarts de finale des éliminatoires de la USL, deuxième division nord-américaine.

Si jamais ce but est le dernier de la carrière du légendaire Ivoirien, ce sera toute une façon de fermer les livres!

The build up, the goal, and calibration...Leadership, Skill, Graciousness, Passion....and Goals!! Thank You @didierdrogba For all you’ve done for @PHXRisingFC

Into the next round we proceed...

The future holds endless possibilities...#USLPlayoffs @MLS #UpRising #PHXvPOR pic.twitter.com/9IHmBX8WtG