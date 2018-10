Cette semaine dans l’univers de la WWE: SmackDown Live fête sa 1000e

Publié hier à 23h01

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE

Le 1000e épisode de SmackDown Live se résume en un mot: Batista! Le seul moment qui m'a fait vibrer, avec la «toune» d'Evolution, une des meilleures jamais composées. C'est fou l’acclamation que Batista a reçue. C'est ce qui arrive quand tu deviens une vedette d'Hollywood. Le segment d'ouverture avec les McMahon qui se mettent à danser était très ordinaire, à part les réactions de la foule pour les entrées bien entendu. Becky Lynch a mieux paru qu'Edge dans l'entrevue. Pour vrai, la partie de poker interminable de Raw 25 était plus divertissante que la majorité des segments « old school » de mardi. Ok. J'exagère. Mais à peine.

Quel bon segment avec Ronda Rousey et les jumelles Bella! Meilleure entrevue de Rousey depuis qu'elle est à la WWE. Les Bellas jouent bien leur rôle également.

J'aime bien ce qu'on fait en ce moment avec Le Shield et le Trio Infernal. On joue sur les crises à l'interne et c'est très bien fait. Il est clair que Drew McIntyre est voué à devenir champion tôt ou tard.

Vous n'avez pas entendu une seule fois les mots « Arabie Saoudite »? Bien vous n'êtes pas fous! Avec tout ce qui se passe là-bas, il se pourrait que l'événement Crown Jewel n'ait pas lieu à cet endroit. Alors on préfère parler que du nom de l'événement pour le moment.

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de l'ancien lutteur Don Leo Jonathan le weekend dernier. Jonathan a été une légende dans le monde de la lutte, plus particulièrement ici à Montréal. Il a lutté au Québec dans les années 50 et 60, où il a été deux fois champion du monde. Puis, en 1972, il a eu une rivalité avec le Géant Ferré (Andre The Giant) qui a tellement connu de succès que le reste de l'Amérique du Nord en a entendu parler. J'ai eu la chance de lui parler au téléphone à quelques reprises et il était drôle, gentil et avait une excellente mémoire. Il avait 87 ans. Nos sympathies à la famille.

La fierté de Marieville, Kevin Owens, a subi deux opérations mardi dernier, soit une à chacun de ses genoux. Il n'y a pas une date de retour prévue pour l’instant. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Voici mes commentaires sur les deux dernières émissions de la Classique Mae Young.

Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que les participantes que j'avais trouvé moyennes au premier tour, Zeuxis, Xia Li et Kaitlin, ont toutes connues un meilleur match en quart de finale.

Mercedes Martinez et Meiko Satomura ont eu le meilleur match des huitièmes de finale.

C'était tellement triste de voir Tegan Nox agoniser après s'être blessée au genou gauche, elle qui venait tout juste de revenir d'une blessure au genou... droit. Elle a beaucoup de talent et si elle prend le temps de bien se rétablir, à son âge, elle a encore un bel avenir devant elle. Mais c'était tout de même très difficile à regarder parce que ses larmes étaient vraies. Ce tournoi signifiait beaucoup pour elle.

Shirai, Storm, Yim, Ripley et Purrazzo font partie du futur de la division féminine de la WWE. Storm et Yim ont probablement eu le meilleur combat de l’émission et par le fait même des quarts de finale, suivi de peu par Shirai et Purrazzo. Yim a d’ailleurs signé avec la WWE, tout comme Chelsea Green, une Canadienne mariée à Zach Ryder, qui a été entraîné par Lance Storm.

Satomura va affronter Storm et Shirai se mesurera à Ripley dans les demi-finales. Ça devrait être quelque chose à voir.

Tony Nese c. Lio Rush c. Cedric Alexander c. TJP c. Gran Metalik Rey Mysterio c. Shinsuke Nakamura Seth Rollins c. Dolph Ziggler

Ce sera un match par équipe à Evolution

Kurt Angle n’est plus le Conquistador

Résultats rapides

Philadelphie, Pennsylvanie

Seth Rollins a battu Drew McIntyre par compte à l'extérieur pour se qualifier pour le tournoi de la Coupe du Monde

Ember Moon et Nia Jax ont défait Tamina et Dana Brooke

Dolph Ziggler a vaincu Dean Ambrose pour se qualifier pour le tournoi de la Coupe du Monde

Finn Balor, acc par Bayley a battu Jinder Mahal, acc. par Alicia Fox, Samir et Sunil Singh

Bobby Lashley, acc. par Lio Rush a défait Tyler Breeze

AOP, acc. par Drake Maverick a vaincu Conquistador

Natalya, acc. par Sasha Banks et Bayley a défait Ruby Riott, acc. par Liv Morgan et Sarah Logan par disqualification

Le Shield a vaincu le Trio Infernal composé de Braun Strowman, Drew McIntyre et Dolph Ziggler

Batista contre Triple H à WrestleMania?

Le retour de Rey Mysterio, j’en suis bien heureux!

Revivez le meilleur des 1000 épisodes de SmackDown!

Résultats rapides

Washington, DC

Les Usos ont battu Daniel Bryan et AJ Styles

Le Miz a défait Rusev pour se qualifier pour le tournoi de la Coupe du Monde

La Barre a vaincu le New Day pour remporter les titres par équipe de SmackDown Live

Rey Mysterio a battu Shinsuke Nakamura pour se qualifier pour le tournoi de la Coupe du Monde

Résultats rapides

Washington, DC

Mickie James et Bobby Lashley ont battu Natalya et Bobby Roode

Asuka et Le Miz ont défait Rusev et Lana

Quand Gallagher et Kendrick s’en mêlent

Résultats rapides

Washington, DC

Akira Tozawa a battu Drew Gulak par disqualification

Tony Nese a défait TJP, Gran Metalik, Lio Rush et Cedric Alexander dans un match à 5

Le retour d’Aleister Black!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Les War Raiders (Hanson et Rowe) ont battu Kyle O’Reilly et Roderick Strong par disqualification après l’intervention de Bobby Fish, qui faisait un retour dans l’arène

Shayna Baszler a défait Britt Baker

Oney Lorcan et Danny Burch ont vaincu Tian Bing et Rocky

Nikki Cross contre Bianca Belair s’est terminé sans vainqueur lorsqu’Aleister Black a fait son retour

Excellent combat entre Shirai et Purrazzo

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Quarts de final :

Meiko Satomura a battu Lacey Lane

Io Shirai a défait Deonna Purrazzo

Rhea Ripley a vaincu Tegan Nox

Toni Storm a défait Mia Yim

Le premier combat de cette nouvelle émission de la division du Royaume-Uni de NXT

Résultats rapides

Joe Coffey a battu Mark Andrews

Dave Mastiff a défait Sid Scala

Toni Storm a vaincu Nina Samuels

Le champion du Royaume-Uni Pete Dunne a défait Noam Dar

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire de TVA Sports.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel au patric_laprade@videotron.ca, sur Facebook ou sur Twitter avec l’aide du mot clic #LutteTVASports.

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!