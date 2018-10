Ça va jouer très dur à Austin

Publié aujourd'hui à 21h45

Tout est en place pour que le Grand Prix des États-Unis soit particulièrement relevé, ce dimanche.

Je pense que définitivement, Lewis Hamilton, qui partira en position de tête, s’en va vers son cinquième titre, c'est amplement mérité. Sur les essais privés, il a été dominateur sous la pluie mais ça n'a pas duré longtemps, parce que c'était des conditions ubuesques, il faut le reconnaître.

Samedi matin, là où il ne pleuvait pas, ce sont les Ferrari qui avaient un rebond de santé. Mais Hamilton a fait, encore une fois, une «pole» de plus dans sa carrière, ce qui est énorme, il faut bien en convenir, sauf que l'écart avec Ferrari était 61 millièmes de seconde seulement sur Sebastian Vettel.

Donc ça laisse penser que demain, ça va jouer très dur.

Vettel gaffe

Encore une fois, mon ami Vettel a fait des bêtises! Lorsque le Monégasque Charles Leclerc a fait une incartade sur le circuit, il y eu drapeau rouge en raison de la présence de gravier sur la piste.

Mais au lieu de lever le pied comme le règlement l'exige, Vettel ne l'a pas fait, ce qui lui coûte de partir, demain matin, trois places derrière.

Le grand perdant, c'est toutefois Max Verstappen. Le Néerlandais, qui râle tout le temps contre le moteur Renault, pour une fois ce n'est pas le moteur qui a lâché, mais les triangles arrière qui n'ont pas supporté les vibreurs d'Austin. Résultat des courses, il part dernier. Mais soyez sûrs d'une chose: ça va être une remontée fantastique pour lui.

D’ailleurs, la ligne de départ se trouve sur une très longue ligne droite dans une grande montée, et au bout, on peut passer à quatre.

Alors imaginez ce qui va se passer quand on sait que Vettel va tout faire pour compenser sa pénalité et reprendre des places et que Daniel Ricciardo, qui partira quatrième, va essayer de faire pareil.

Oh la la la la la la la. Ça va être un Grand Prix spectaculaire, en espérant qu'il ne pleuve pas!