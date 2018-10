Publié aujourd'hui à 13h10

Mis à jouraujourd'hui à 13h15

Mardi dernier, le Canada a remporté une très belle victoire de 5-0 contre la Dominique au BMO Field de Toronto dans le cadre de la Ligue des nations de la CONCACAF. Ce qui a retenu mon attention lors de ce duel est que la formation unifoliée n’avait jusqu’à maintenant probablement jamais présenté une équipe aussi jeune.

Il y avait pas moins de six adolescents qui ont pris part à cette rencontre, dont trois qui disputait leur premier duel avec la sélection nationale. Parmi eux, il y avait l’ancien de l’Impact de Montréal Ballou Jean-Yves Tabla (19 ans). Puis, il y avait Alessandro Busti (18 ans) et Zachary Brault-Guillard (19 ans). Les trois autres adolescents étaient Liam Millar (19 ans), Jonathan David (18 ans) et bien sûr Alphonso Davies (17 ans).

En sélection nationale, le vent a tourné depuis la dernière Gold Cup, surtout en raison de l’émergence de Davies. Depuis l’arrivée de John Herdman à titre de sélectionneur de l’équipe nationale masculine du Canada, nous sommes en train d’assister à l’émergence d’une génération dorée, qui portera sur leurs épaules les espoirs futurs du Canada.

Tranquillement, les éléments sont en train de se mettre en place, avec comme objectif la Coupe du monde 2026, dont certains matchs seront disputés au Canada.

En ce moment, la formation unifoliée démontre beaucoup d’optimisme puisqu’elle peut compter sur de jeunes talents, mais également sur des vétérans comme Samuel Piette et Atiba Hutchinson, qui est le doyen de l’équipe, à 35 ans.

Les jeunes joueurs d’ici attirent l’attention des clubs les plus prestigieux de la planète. Avec Busti (Juventus), Davies (Bayern Munich), Ballou Tabla (FC Barcelone), Brault-Guillard (Olympique lyonnais) et Millar (Liverpool), aurait-on pu rêver, il y a quelques années, que des Canadiens puissent rangs de ces clubs mythiques?

La MLS emboîte le pas

Et cette tendance jeunesse n’est pas ressentie uniquement en équipe nationale. La MLS, elle aussi, emprunte cette route.

Depuis 2014, la moyenne d’âge a diminué en moyenne de près d’un an par saison. La majorité des nouveaux joueurs ont 25 ans et moins. C’est ainsi l’émergence d’un produit jeune et divertissant où beaucoup de buts sont marqués.

Le cas d’Atlanta United FC avec les Miguel Almiron, Josef Martinez et Ezequiel Barco, qui avait été acheté pour 15 millions $ à 18 ans, est le reflet parfait de cette tendance.

Qui plus est, saviez-vous que lors de la dernière année, plusieurs équipes de la MLS se sont assuré des services de joueurs de 15 ans. Tyler Freeman (Sporting Kansas City), Gianluca Busio (Sporting Kansas City), Joe Scally (New York City FC) et plusieurs autres ont trouvé preneur en MLS.

En 2004, le D.C United avait recruté le jeune Freddy Adu, alors âgé de 14 ans et demi. Plusieurs disaient qu’il était beaucoup trop jeune, et ce, même s’il était considéré comme une pépite. Quelques années plus tard, on refait le même processus, c’est-à-dire accorder des contrats à de jeunes athlètes. Mais maintenant, c’est à un tout autre niveau.

Je vous entends déjà. Vous me dites qu’ils n’ont que 15 ans et qu’ils ne joueront pas. Certes, oui, mais maintenant les clubs investissent dans la jeunesse. Prenons le cas de Tyler Freeman. On pressentait son arrivée chez les professionnels en 2022, mais il y parviendra en 2019. Il s’entraîne même déjà avec l’équipe senior.

Clairement, ils sont jeunes, oui. Mais ils sont en train de prendre la MLS d’assaut. Connaissez-vous les Diego Fagundez (Revolution de la Nouvelle-Angleterre), Kellyn Acosta (FC Dallas, qui avait même été pressenti pour quitter vers l’Europe avant sa blessure l’an dernier), Tyler Adams (Red Bulls de New York, qui quittera pour les Red Bulls de Leipzig en janvier). Qu’ont-ils en commun? Ils ont tous été recrutés à un très jeune âge et sont aujourd’hui les pierres angulaires de leur équipe respective.

Ajoutons à cette liste Alphonso Davies, qui a été recruté par le prestigieux Bayern Munich pour la coquette somme de 22 millions $.

Nom Recruté à Matchs joués Matchs débuts Buts Passes décisives Minutes de jeu Diego Fagundez 16 ans 215 162 49 41 14 546 Kellyn Acosta 17 ans 127 101 11 14 9210 Tyler Adams 16 ans 50 47 2 11 4187 Alphonso Davies 15 ans 63 36 6 12 3596

Et ces quatre joueurs ne sont qu’un faible échantillon de la jeunesse à travers la ligue. Je pourrais vous en nommer plusieurs autres, mais en faire la déclinaison ici pourrait être un exercice plutôt long et fastidieux.

De jeunes à cadres

Ainsi, la tendance est aux jeunes. Les clubs recrutent désormais des adolescents dans l’espoir de les voir devenir des pièces importantes de l’équipe lors qu’ils arriveront à 20 ans.

Les équipes de la MLS investissent maintenant argent et énergie avec les jeunes. Bien sûr, il y a également les joueurs désignés qui sont importants pour un club, mais les jeunes occupent de plus en plus de place. Près de chez nous, le cas de Mathieu Choinière est parfaitement aligné avec cette nouvelle tendance.

Peut-être que ces jeunes joueurs ne figureront pas sur la liste du Ballon d’Or à l’instar de Kylian Mbappé, mais ils auront assurément un impact très important dans le futur.