Olivier Rodrigue ne donne rien aux Olympiques

Le gardien Olivier Rodrigue n’a rien donné aux Olympiques et les Voltigeurs de Drummondville l’ont emporté par la marque de 4-0, vendredi soir, à Gatineau.

L’athlète de 18 ans a repoussé les 21 lancers dirigés contre lui pour son premier blanchissage de la saison et le cinquième de sa carrière.

Dans le filet opposé, Tristan Bérubé a été beaucoup plus occupé avec un total de 41 tirs en sa direction. Il a cédé à quatre reprises, dont deux fois contre Cédric Desruisseaux. Les autres marqueurs des vainqueurs ont été Xavier Bernard et Xavier Simoneau.

Dans le camp des Voltigeurs, il s’agit d’un quatrième gain consécutif, alors que les Olympiques ont subi un cinquième revers consécutif.

Le Drakkar freine les Huskies

À Baie-Comeau, Christopher Merisier-Ortiz et Samuel L’Italien ont chacun récolté un but et une mention d’aide dans la victoire de 5-2 du Drakkar contre les Huskies de Rouyn-Noranda.

Pour les visiteurs, il s’agit d’une première défaite en neuf matchs. Cette victoire permet ainsi au Drakkar de devancer les Huskies au premier rang du classement de la LHJMQ.

C’est Hugo Savinsky qui a inscrit le but gagnant pour l’équipe locale à la fin du premier vingt.

Gabriel Fortier et Ivan Chekhovich (filet désert) ont été les autres marqueurs du Drakkar.

Du côté des Huskies, Rafael Harvey-Pinard et Félix Bibeau ont touché la cible.

Abramov s’illustre dans un gain des Tigres

À Victoriaville, une brillante performance de Mikhail Abramov a permis aux Tigres de vaincre les Mooseheads de Halifax 4-3.

L’attaquant russe de 17 ans a inscrit son premier filet dans la LHJMQ en troisième période, ce qui donnait une avance de deux buts aux siens. Sa réussite aura finalement fait la différence, car Xavier Parent a réduit l’écart en toute fin de match. Abramov a également fourni une mention d’aide sur le but d’Egor Serdyuk dans l’engagement ultime.

Les autres marqueurs des Tigres ont été Mathieu Sévigny et Sean Larochelle. Dans les buts, Tristan Côté-Cazenave a repoussé 32 des 35 lancers dirigés contre lui.

Dans le camp des perdants, Alexis Gravel n’a pas connu son meilleur départ, lui qui a cédé quatre fois sur 22 tirs.

Alexandrov fait mal aux Cataractes

À Charlottetown, Nikita Alexandrov et Daniel Hardie, ont chacun inscrit trois points dans la victoire de 6-3 des Islanders face aux Cataractes de Shawinigan. Pour l’équipe locale, il s’agit d’une troisième victoire en autant de sorties.

Alexandrov a marqué les buts gagnant et d’assurance au troisième vingt, à 2 minutes 9 secondes d’intervalle. Quelques instants plus tôt, il avait contribué à la réussite de Derek Gentile.

Daniel Hardie, Keith Getson et William Sirman ont été les autres marqueurs pour les Islanders tandis que Jérémy Manseau, Jan Drozg et Marvrick Bourque ont touché la cible pour les visiteurs.

Matthew Welsh a réalisé 18 arrêts dans la victoire. Pour sa part, Lucas Fitzpatrick a cédé cinq fois sur 34 tirs. En relève, Antoine Coulombe a concédé un but sur quatre lancers.