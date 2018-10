Maxime Lajoie se surprend lui-même

Comme à Montréal, tout va bien à Ottawa, à la surprise générale des observateurs de la Ligue nationale de hockey.

Deux jeunes défenseurs des Sénateurs retiennent particulièrement l’attention. Et ce sont deux Québécois : Maxime Lajoie et Thomas Chabot.

TVA Sports les a rencontrés vendredi. Voyez le reportage de Marc-André Perreault dans la vidéo ci-dessus.

Avant le début de la saison, les attentes envers les «Sens» étaient nulles. Pourtant, ils présentent jusqu’à maintenant une respectable fiche de 3-2-1. Après la catastrophe de l’an dernier, les joueurs s'amusent de nouveau.

«C'est complètement un 360 par rapport à l'an passé, souligne Chabot. Tous les gars s’entendent bien ensemble, on a une bonne connexion et ça paraît sur la patinoire. On a tous le goût de pratiquer, de jouer et d'avoir du plaisir.

«À chaque match, tout le monde pense qu'on va perdre. Quand tu sais que tout le monde pense que tu vas perdre, tu vas essayer de travailler plus fort et de causer des surprises.»

Parlant de surprise, qui aurait pu prévoir que Lajoie, un obscur choix de cinquième tour en 2016, aurait sept points à sa fiche en six matchs et qu'il jouerait en moyenne plus de 20 minutes par rencontre?

Probablement personne! Même pas le principal intéressé, qui est lui-même surpris de sa production.

«J'ai vu qu'il y a du monde qui commence à me choisir dans les pools, donc ça me met peut-être un peu plus de pression de continuer à contribuer. Je ne m'aurais pas choisi, ça c'est sûr!»

Même s’il a toujours cru en Lajoie, l’entraîneur-chef Guy Boucher avoue être étonné de ses succès rapides.



«Ça aurait pris un devin! Ça ne me surprend pas ce qui lui arrive, mais pour être franc, c’est plus vite que prévu.»