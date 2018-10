LNH 360 : Chapeau Landeskog! Les Devils enfin vaincus!

Voici un survol des activités de la soirée de jeudi dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

Pittsburgh 3, TORONTO 0

Colorado 5, NEW JERSEY 3

COLUMBUS 6, Philadelphia 3

TAMPA BAY 3, Detroit 1

WINNIPEG 4, Vancouver 1

Arizona 4, CHICAGO 1

EDMONTON 3, Boston 2 (OT)

NY Islanders 7, LOS ANGELES 2

SAN JOSE 5, Buffalo 1

Chapeau Landeskog! Les Devils enfin vaincus!

Le capitaine de l'Avalanche, Gabriel Landeskog, a inscrit son troisième tour du chapeau de sa carrière, tous réussis depuis le début de la saison dernière, et Mikko Rantanen a inscrit a amassé trois points (1B, 3A) et le Colorado a infligé une première défaite au New Jersey (4-1-0). Landeskog a été l’auteur des trois derniers tours du chapeau par un joueur de l'Avalanche (16 décembre 2017 contre Tampa et le 16 novembre 2017 contre Washington).

Landeskog a égalisé le pointage 3-3 avec son deuxième du match avant d’enfiler le but gagnant avec 3:22 à faire en troisième période. Il s’agissait alors du septième but victorieux à être compté dans les cinq dernières minutes en temps réglementaire cette saison (et deuxième en autant de jours).

Nathan MacKinnon (3 aides) a également noirci la feuille de pointage pour étirer sa série de points à sept matchs (7B, 4A), un exploit également accompli par Rantanen (2-11—13). Ils représentent le cinquième groupe de coéquipiers de l’histoire de la concession Avalanche / Nordiques à récolter des points dans les sept premiers matchs de la saison; Joe Sakic et Anton Stastny (8 PJ en 1988-89 avec Québec) ont été le seul autre tandem avec une plus longue séquence en lever de rideau.

McDavid continue de produire

Connor McDavid a récolté deux mentions d’aide, dont une sur le filet de Leon Draisaitl en prolongation, et les Oilers ont tenu tête au redoutable trio de David Pastrnak (1B), Brad Marchand (1A) et Patrice Bergeron.

McDavid trône au classement des marqueurs des siens (4B, 7A, 11 PTS, 5 PJ) et il est seulement le troisième joueur différent dans l’histoire de la concession à enregistrer au moins 11 points lors des cinq premiers matchs de la saison. Wayne Gretzky a réalisé l'exploit dans sept de ses neuf campagnes avec les Oilers, y compris un record de 15 points en cinq matchs en 1983-1984 (7B, 8A, 15 PTS), tandis que Jari Kurri le suivait avec 11 points.

Depuis ses débuts dans la ligue en 2015-16, McDavid se classe deuxième dans la LNH avec 176 passes décisives, une de moins qu'Erik Karlsson (177). Sa moyenne de 0,82 aide par match le positionne à égalité avec Sidney Crosby, ce qui en fait la moyenne la plus élevée parmi les joueurs actifs (minimum de 10 PJ).

Wayne Gretzky (1,32), Mario Lemieux (1,13), Bobby Orr (0,98) et Peter Forsberg (0,90) ont été les seuls à maintenir une meilleure moyenne de passes décisives par match.

Barzal et Couture en vedette dans des festivals offensifs

Une performance de sept buts des Islanders et un tour du chapeau à San Jose ont rappelé des tendances qui ont marqué la ligue, la saison dernière:

Mathew Barzal (2A) a été l'un des six joueurs des Islanders à enregistrer plusieurs points alors que le club a totalisé sept buts à Los Angeles. Barzal revendique 23 buts et 69 aides à ses 92 premières sorties (1,02 point par match). Seuls cinq autres joueurs depuis 1995-1996 ont marqué au moins un point par match lors de leurs 90 premières rencontres: Sidney Crosby (1,30), Alex Ovechkin (1,29), Evgeni Malkin (1,13), Connor McDavid (1,09) et Paul Stastny (1,02).

La soirée de jeudi marquait la 12e fois cette saison qu’une équipe inscrivait sept buts ou plus dans un match (98 PJ). En 2017-18, campagne qui a connu le plus de buts en plus d’une décennie (5,9 B/PJ), cela s’est produit à quatre occasions lors des 98 premiers matchs du calendrier.

Logan Couture a réalisé son troisième tour du chapeau à vie – le 59e de l'histoire de la concession. Les Sharks ont inscrit au moins cinq buts dans un match pour la deuxième fois en quatre affrontements. Couture, qui a atteint un sommet personnel avec 34 buts la saison dernière, était l'un des deux joueurs des Sharks à réussir un triplé en 2017-18 (également Evander Kane: 4-0 - 4 le 16 mars à CGY).

Au total, neuf tours du chapeau ont été enregistrés en 98 matchs jusqu’ici, soit un de plus qu'à pareille date en 2017-18.

Hinostroza et Raanta frustrent les Blackhawks

Solides face à leur ancien club, Antti Raanta (33 arrêts) et Vinnie Hinostroza (2B) ont tous deux joué un rôle crucial dans la victoire des Coyotes face aux Blackhawks à Chicago.

Raanta a alloué trois buts ou moins en 16 présences consécutives depuis le 24 février dernier, avec une fiche de 11-5-0 et une moyenne de buts alloués de 1,56 ainsi qu’un pourcentage d’arrêts de 0,947. Raanta, qui a compilé une fiche de 20-9-5 en 39 matchs avec Chicago de 2013 à 2015, a amélioré son dossier à 3-1-0 en quatre matchs face à son ancien club.

Hinostroza, qui est originaire de Chicago, a connu le deuxième match de plus d’un but de sa carrière.

Clayton Keller (1B, 1A) a également récolté deux points dans la victoire. Il a terminé en tête des marqueurs de l’équipe l’an dernier avec 23 buts et 65 points la saison dernière, soit le plus de points marqués par une recrue dans une campagne depuis le déménagement de la concession en Arizona.

La domination se poursuit à domicile

Les capitaines Steven Stamkos (TBL) et Blake Wheeler (WPG) ont tous les deux contribué au pointage :

Stamkos a inscrit son premier but de la saison, le 50e but vainqueur de sa carrière, et le Lightning à savourer une 12e victoire consécutive en saison régulière contre les Red Wings depuis le 3 février 2016, égalant ainsi sa plus longue série de victoires contre un adversaire dans son histoire (12-0-0 contre Winnipeg et Pittsburgh). Il s’agissait également de la 12e victoire consécutive à domicile pour Tampa contre Detroit.

Wheeler a obtenu une aide sur le premier but de Patrik Laine et Dustin Byfuglien a amassé trois points, permettant aux Jets de remporter une septième victoire consécutive contre les Canucks au Bell MTS Place.

Wheeler (173B, 327A en 564 PJ) est devenu le deuxième joueur à enregistrer 500 points dans l’histoire de la concession Jets / Thrashers, rejoignant Ilya Kovalchuk.