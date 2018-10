Joseph Veleno en deuxième vitesse

Publié aujourd'hui à 11h35

Beaucoup a été dit et écrit sur Joseph Veleno.

Le Montréalais de 18 ans, premier joueur de l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à bénéficier du statut de joueur exceptionnel, connaît un très bon début de saison.

Enfin, pourraient dire certains.

Vrai, c'est sa quatrième campagne dans la LHJMQ, mais il ne faut pas oublier qu'il n'a que 18 ans. C'est l'âge où la plupart des bons joueurs deviennent vraiment dominants lors de leur carrière junior.

Avec 17 points en 10 matchs, on peut parler du meilleur début de saison de sa carrière jusqu'à maintenant.

Veleno a dû composer avec beaucoup de pression. Avec un peu de recul, il n'a peut-être pas été servi par le statut de joueur exceptionnel qui lui a été collé à la peau, mais à partir de maintenant, ça ne compte plus vraiment.

Le centre gaucher est dominant depuis son retour de Detroit, où il a vécu son premier camp professionnel.

Analysons ses performances jusqu'à maintenant.

Veleno vient de marquer neuf buts en 10 matchs. Son tir devient de plus en plus menaçant pour les gardiens adverses, lui qui avait été identifié davantage comme un passeur à ses débuts chez les Sea Dogs.

L'an dernier, son arrivée à Drummondville l'a dynamisé offensivement. Veleno fait plus confiance à son lancer. Il touche la cible et est menaçant en attaque.

Il attaque avec plus de conviction et se sert de sa force première: sa vitesse.

Les Red Wings lui ont demandé d'être plus engagé défensivement et jusqu'à maintenant, il a livré la marchandise.

Peut-il être un joueur de centre avec Équipe Canada junior 2019? C'est à voir. Veleno met toutes les chances de son côté avec son début de saison. Ses performances lors de la série Canada-Russie seront cruciales pour lui.

Quelques observations en terminant.

Tellement

- Soupir de soulagement à Rimouski: le dossier Radim Salda est enfin réglé. On sentait Serge Beausoleil à bout de patience dans ce dossier. L'entrée en scène du défenseur tchèque va beaucoup aider l'Océanic.

- Début de saison impressionnant pour les Mooseheads, qui doivent disputer leurs 15 premiers matchs de la saison à l'étranger. Jusqu'à maintenant, Éric Veilleux et sa bande peuvent dire mission accomplie avec neuf victoires à leurs 11 premiers matchs sur des patinoires ennemies.

- Impressionnants les Huskies. Chaque année, leur département recrutement réussit à nous surprendre. Cette année, le bon coup se nomme Vincent Marleau, qui a presque égalé sa récolte de points de l'an dernier après 10 parties seulement. Marleau a été un joueur invité des Huskies en 2016. Ne cherchez pas pourquoi Rouyn-Noranda connaît autant de succès année après année. Recrutement et développement...

- Le Phoenix de Sherbrooke doit une fière chandelle à Thomas Sigouin depuis quelques jours. Les chiffres de l'ancien gardien des Filons du Cégep de Thetford Mines dans le circuit collégial sont convaincants depuis le début de la saison (1,00 et 0,963 après trois matchs). Est-il en train de s'établir comme gardien dans le circuit Courteau? Les signaux sont encourageants.

Pas tellement

- Les Saguenéens connaissent leur meilleur début de saison depuis belle lurette, mais le pilote Yanick Jean ne devait pas être très heureux, jeudi soir, en voyant Hendrix Lapierre retraiter au vestiaire. Blessé à l'épaule, Lapierre n'est pas revenu dans le match. Pas une bonne nouvelle pour la meilleure recrue au Canada (14 points en 10 matchs), les Sags (fiche de 6-3-1-1) et pour l'équipe canadienne des moins de 17 ans qui comptait sur lui. Le Mondial commence le 3 novembre au Nouveau-Brunswick.

- Patrick Roy n'a pas été tendre envers deux vétérans, jeudi soir, à Saguenay. Il a pointé du doigt Olivier Mathieu et Pierrick Dubé, qui doivent en donner plus. «Un gars comme Olivier Mathieu prend des mauvaises punitions chaque match, il faut que ça arrête. Il faut aussi qu’il arrête de donner des revirements en zone neutre. Même chose pour Pierrick, il doit jouer du meilleur hockey. Les gars veulent avoir des chances et prouver qu’ils sont capables de jouer et je ne trouve pas qu’ils jouent du gros hockey ni l’un ni l’autre.» Roy ne passe pas par quatre chemins...