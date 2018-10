Défaite amère des Remparts à Chicoutimi

Les Remparts de Québec se sont inclinés au compte de 5-2 face aux Saguenéens de Chicoutimi jeudi soir au Centre Georges-Vézina, dans un match où les deux équipes pourraient avoir perdu des morceaux importants.

En poursuite pour la rondelle en fond de territoire ennemi avec Jérémy Diotte, Louis-Filip Côté a trébuché et a frappé la rampe avec force, en fin de troisième période. Le 65 des Remparts a quitté la rencontre en douleur, blessé à la jambe droite.

«Si on se fie à ce qu’on a vu, c’était pas très beau. Par contre, après avoir parlé avec Steve (Bélanger, le thérapeute sportif de l’équipe), ça pourrait être moins pire qu’on pense. Je vais attendre avant de me prononcer», a mentionné Patrick Roy.

Peu de temps auparavant, les Sags avaient perdu les services d’Hendrix Lapierre, blessé à l’épaule.

«Ça va prendre un bout», a simplement mentionné l’entraîneur des Bleus Yanick Jean après la rencontre. Cette blessure pourrait compromettre la participation de Lapierre au Défi mondial des moins de 17 ans, en novembre.

«Des tatas»

Pour revenir à la rencontre, il n’y avait en rien des airs de la rivalité de l’époque entre les deux formations. Du moins, pas sur la glace ! S’il n’éprouvait aucun sentiment particulier à l’approche de son retour à Chicoutimi, Patrick Roy a toutefois vécu un sentiment de déjà-vu durant le match.

«J’ai aimé ça. J’avais oublié qu’il y en a qui pouvaient être tatas en arrière du banc. Ça, ça faisait longtemps que je ne l’avais pas vécu, mais regarde, c’est correct, ça fait partie de la game», a ironisé le pilote des Diables rouges.

Quelques joueurs visés

Sur la patinoire, les Saguenéens sont parvenus à contenir le trio de Philipp Kurashev durant toute la rencontre et la stratégie a été payante. Après le match, Patrick Roy a d’ailleurs reconnu qu’il s’attendait à davantage de certains autres joueurs, à cinq contre cinq.

«Un gars comme Olivier Mathieu prend des mauvaises punitions à chaque match, il faut que ça arrête. Il faut aussi qu’il arrête de donner des revirements en zone neutre. Même chose pour Pierrick (Dubé), il doit jouer du meilleur hockey. Les gars veulent avoir des chances et prouver qu’ils sont capables de jouer et je ne trouve pas qu’ils jouent du gros hockey ni l’un, ni l’autre.»

Anciens des Remparts : un rôle de mentor pour Jesse Sutton

Après quatre saisons passées dans l’uniforme des Remparts de Québec, c’est visiblement à Saguenay que se conclura la carrière junior de Jesse Sutton.

Échangé par les Diables rouges aux Sags durant le camp d’entraînement avec un choix de septième tour contre une sélection de deuxième ronde en 2020, Sutton se retrouve maintenant dans un rôle de vétéran de l’une des formations les plus prometteuses du circuit Courteau.

Avec les jeunes de 16 ans Hendrix Lapierre et Théo Rochette en tête, les Saguenéens de Chicoutimi devraient faire partie des puissances de la ligue dans quelques années. Mais pour l’instant, ces jeunes talents sont encore en apprentissage et c’est dans l’optique de le voir jouer un rôle de mentor que Yanick Jean l’a acquis.

«On voulait des gars matures, des poteaux pour nos jeunes. On avait eu de bons rapports de lui provenant de Québec. Quand tu passes quatre ans dans une formation, c’est que tu es une bonne personne. Avec Morgan Nauss, Zachary Lavigne et Jérémy Groleau, il solidifie toute notre formation», a dit l’entraîneur-chef et directeur général des Sags avant la rencontre de jeudi.

Nouvelle vie

Sutton ne cache pas qu’il a trouvé difficile d’être échangé après avoir passé les quatre dernières années de sa vie à Québec. Toujours en ajustement à sa nouvelle vie, il dit apprécier l’expérience.

«Je continue de m’ajuster à la vie d’ici qui est très différente de Québec, mais j’aime beaucoup jusqu’à présent. Nous comptons sur un bon groupe de joueurs.»

Le hockeyeur néo-écossais semble d’ailleurs avoir réussi à joindre l’utile à l’agréable puisqu’en plus d’aider les jeunes, il connaît un excellent début de saison sur le plan offensif. Avant d’affronter les Remparts, jeudi soir, il comptait neuf points en sept matchs.

«C’est ma dernière saison et je veux continuer sur cette lancée. Tout le monde espère avoir un contrat professionnel et mon but est de prouver que je peux en obtenir un. J’aimerais terminer l’année avec un contrat ou, à tout le moins, une invitation d’une équipe de la LNH.»