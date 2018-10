C’est le jour et la nuit à Ottawa

Marc Bergevin a martelé le mot «attitude» depuis la désastreuse fin de saison 2017-2018. À l’autre bout de la 417, ce mot magique revient également souvent dans les conversations. À l’image du Canadien, les Sénateurs vivent des jours plus heureux en ce début de saison avec un respectable dossier de 3-2-1.

«Oui, il y a une attitude différente, nous voulons mêler les cartes, a affirmé le jeune défenseur Thomas Chabot. C’est une nouvelle saison, nous recommençons à zéro. Depuis le début du camp, nous travaillons sur notre attitude et notre façon de travailler sur la glace. Nous sommes satisfaits de notre travail, mais il faut continuer de nous améliorer.

«C’est le jour et la nuit avec l’an dernier, a continué Chabot. Ici, les gars s’entendent bien dans le vestiaire et nous avons du plaisir sur la glace. Nous travaillons l’un pour l’autre.»

L’an dernier, il y a eu plusieurs épisodes ressemblant à la série de mon collègue Réjean Tremblay, Lance et compte, à Ottawa. Il y a eu la sordide histoire de harcèlement de la copine de Mike Hoffman avec la conjointe d’Erik Karlsson, les menaces de déménagement du propriétaire Eugene Melnyk et finalement les départs d’Hoffman et de Karlsson.

Malgré un ciel sombre lors des premiers jours du camp, les Sénateurs ont réussi pour l’instant à alléger l’ambiance.

«Nous ne pouvons pas changer le passé, a rappelé Chabot. Nous avions cette mentalité en arrivant au camp. Nous voulons avoir un bon groupe de gars. Tout le monde s’attend à ce que nous terminions au bas du classement et que nous connaissions une mauvaise saison. Mais dans le vestiaire, nous croyons en nous.»

Un changement de culture

À la veille de la visite du CH à Ottawa, Guy Boucher a dressé un bilan positif des premiers jours de la saison des siens.

«Est-ce que je suis content de l’attitude des joueurs? Oui. L’éthique de travail, la discipline, c’est exceptionnel depuis le début. La façon dont c’est géré par les joueurs hors de la glace, c’est phénoménal aussi. Tout ça fait partie d’un bon début de culture. Mais c’est long une année. En ce moment, ce qui est important, c’est de redémarrer notre culture de la bonne façon, et elle est repartie de la bonne façon.»