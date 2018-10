Au moins un mois d’absence pour Marshawn Lynch

Les Raiders d’Oakland seront privés du porteur de ballon Marshawn Lynch pour un minimum d’un mois.

Le réseau NFL Network a révélé, vendredi, que le vétéran de 32 ans souffre d’une blessure à l’aine. Il y a de fortes probabilités que le nom de Lynch soit placé sur la liste des blessés dans les prochains jours.

L’entraîneur-chef des Raiders (1-5) Jon Gruden avait exprimé des inquiétudes sur l’état de santé de son athlète après la défaite des siens contre les Seahawks de Seattle, lors de la semaine six. Il s’agit d’un dur coup pour la formation de la Californie, car Lynch est l’un des seuls éléments performants de l’unité offensive.

«Beast Mode» a obtenu une moyenne de 4,2 verges par course en 2018. Il a accumulé un total de 376 verges sur 90 courses et ajouté trois touchés. C’est Doug Martin qui devrait prendre le rôle de Lynch, alors que Jalen Richard devrait obtenir plus de courses, lui qui est surtout utilisé sur des jeux aériens.