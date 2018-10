Un match historique pour Hugo Richard?

Le quart-arrière du Rouge et Or de l’Université Laval Hugo Richard pourrait devenir, dimanche prochain, le pivot ayant réussi le plus de passes de touché de l’histoire du circuit de football universitaire du RSEQ.

Pour ce faire, le Rouge et Or croisera le fer avec le Vert & Or de l’Université Sherbrooke au Stade Telus dans leur ultime duel de la saison.

Si la troupe de Glen Constantin pourrait s’offrir la sixième saison parfaite de son histoire, Richard, de son côté, pourrait surpasser la marque de Jérémi Roch, l’ancien quart du Vert & Or, qui avait réussi 68 passes de touché lors de sa carrière universitaire.

Richard en a actuellement 67.

Voyez le reportage de Stéphane Turcot dans la vidéo ci-dessus.