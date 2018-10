Un duel Crosby c. Matthews à TVA Sports!

Les Penguins de Pittsburgh ont un urgent besoin de gagner et la tâche ne sera pas facile contre les Maple Leafs de Toronto, ce soir.

Voyez cette rencontre à TVA Sports dès 19h.

Sidney Crosby et sa bande (2-1-2) viennent d’essuyer deux revers en prolongation – dont une de 4-3 en tirs de barrage contre les Canadiens à Montréal, samedi – et ils sont dans une lutte à cinq équipes au huitième rang de l’Association de l’Est avec six points.

Avant la confrontation de jeudi, les «Pens» se classaient au 10e rang de l’Est avec 17 buts marqués. Les Hurricanes de la Caroline (25), les Sénateurs d’Ottawa (24) et les Canadiens, des équipes de bas de classement la saison dernière, sont tous devant eux.

De ce nombre, 64,7% de la production totale des buts de l’équipe jusqu’ici a été l’œuvre de Phil Kessel (quatre), Jake Guentzel (quatre) et le défenseur Kristopher Letang (trois). Pendant ce temps, Crosby, auteur de quatre aides, est toujours en quête d'un premier filet cette saison.

Les Maple Leafs, eux, n’ont pas de soucis : ils pointent au premier rang de la LNH avec 12 points et ils trônent dans la colonne des buts avec un cumulatif de 33.

Fouettés par Auston Matthews et John Tavares, les Torontois (5-1-0) sont sur une séquence de cinq victoires consécutives.

Frederik Andersen sera le gardien partant du côté des Maple Leafs. Il sera opposé à Matt Murray.