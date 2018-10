Un acharnement injuste envers Price

Publié aujourd'hui à 18h38

Mis à jouraujourd'hui à 18h40

Il faut que vous m’expliquiez quelque chose. Pourquoi tape-t-on autant sur la tête des vedettes à Montréal? Je ne fais pas seulement allusion aux partisans, car nombreux analystes et membres des médias (cela m’inclus) le font régulièrement. Mais là je ne comprends pas l’acharnement.

Samedi soir contre les Sénateurs, Carey Price pourrait rejoindre le grand Patrick Roy au deuxième rang de l’histoire des Canadiens de Montréal au chapitre des victoires. Il pourrait rejoindre Saint Patrick. Ce n’est quand même pas rien. En fait, c’est exceptionnel. Pourtant, je suis étonné de voir à quel point les critiques à son endroit sont vives et fréquentes.

Encore hier avant le match face aux Blues, des gens me disaient : «Pourquoi ne garde-t-on pas Antti Niemi dans le filet? Il vient de remporter deux matchs consécutifs il est meilleur que Price de toute façon.» Euh, pardon?

Comprenez-moi bien. Niemi a tout mon respect. Il s’est relevé l’an dernier alors qu’à peu près tout le monde croyait sa carrière terminée. Le travail qu’il fait actuellement est louable et impressionnant. Je pense qu’il faut donner beaucoup de crédit à lui et l’entraîneur des gardiens Stéphane Waite. Je pense aussi qu’il remplit exactement le profil de réserviste dont le Tricolore a besoin.

Il n'y a pas de secret aux succès d'Antti Niemi cette saison. Il a une excellente éthique de travail. Était le premier joueur sur la glace. 20 minutes avant le début de la pratique. #Canadiens @TVASports pic.twitter.com/q7EzlGlB7f — Louis Jean (@LouisJean_TVA) 18 octobre 2018

Mais revenons à Carey Price. Tel que je l’ai brièvement soulevé dans une chronique antérieure, il a eu deux longues rencontres avec Waite à la fin de la dernière campagne. Selon ce qu’on m’a raconté, on s’est dit les vraies choses. On s’est «challengé». On a tout remis en question. La façon de travailler, la façon de s’exercer, tout. Le gardien de but étoile savait très bien que les insuccès de l’équipe lui étaient en partie attribuables.

Étant donné son statut, Price avait un choix à faire. Se redresser et apporter les ajustements nécessaires, sur la glace comme à l’extérieur, ou demander une transaction. Le joueur de concession a choisi la première option, sachant très bien que le club amorçait un «reset».

Ce n’est pas la première fois que Price fait preuve de caractère de cette façon. En 2010, lorsque Jaroslav Halak l’a supplanté en séries, il s’est comporté en professionnel et a préféré prendre le chemin le plus difficile au lieu de demander de quitter.

Alors, de grâce, arrêtons de chercher les bibittes et apprécions un peu le talent de ce joueur qui, il faut le reconnaître, est l’un des meilleurs au monde dans sa profession. Et arrêtez aussi de me dire que son contrat est un fardeau pour l’organisation.

Si Price était sur le marché, au moins 10 clubs mettraient le paquet pour l’obtenir. Je vous l'assure.

1. Lorsque je me suis entretenu avec Marc - don't call me Michel! - Bergevin en début de saison, il m’a dit qu’il allait mourir avec son gardien de but. Il est son Tom Brady.

2. En discutant avec Vladimir Tarasenko en début de saison, je lui ai demandé qui est le gardien le plus redoutable et intimidant dans la LNH? Sans hésiter, il m’a répondu Carey Price. Tarasenko est l’un des marqueurs les plus craints dans la LNH. Il m’a dit : «Peux-tu croire que je n’ai jamais battu Price d’un tir franc? Il joue dans ta tête parce que ça semble si facile pour lui.»

3. Toujours concernant les Blues, selon un membre de famille, la population presque entière de Montmagny (on exagère à peine!) assistait au match d’hier pour appuyer fièrement Samuel Blais. Près d’une centaine d’amis et proches étaient au Centre Bell pour voir celui qui en était à son deuxième match à Montréal.

4. Sébastien (père), Marie-Josée (mère) et Étienne (frère) ont assisté à l’entraînement matinal. Sa sœur Florence a rejoint le groupe pour le match en soirée.

Très heureux d'avoir rencontré la famille de Samuel Blais hier au Centre Bell. #Canadiens #blues @TVASports pic.twitter.com/7iTLBjFz1f — Louis Jean (@LouisJean_TVA) 18 octobre 2018

5. D’ailleurs, la mère de Blais m’a raconté que Samuel est TRÈS superstitieux. Avant un match important dans le midget AAA, il avait envoyé un message texte à sa mère : «On part.» Marie-Josée lui a envoyé deux messages. «Bon match» et «Un but, une passe!». Ce soir-là, il a marqué un but et obtenu... une mention d’aide! Depuis ce jour, avant chaque match, peu importe où il se trouve, il envoie le même message à sa mère et elle répond avec les deux mêmes textos.

6. Dernier point sur les Blues. Le DG Doug Armstrong a vraiment apprécié travailler avec Martin Brodeur au cours des dernières années. «J’ai beaucoup appris sur le concept d’équipe grâce à Martin. Il pourra faire ce qu’il voudra dans le hockey, que ce soit être directeur général ou président d’une équipe», m’a-t-il confié. Est-ce que Brodeur pourrait un jour se joindre au CH? Ce n’est pas du tout dans ses plans, mais on ne sait jamais ce que l’avenir réservera.

7. Peu d’organisations dans le sport professionnel traitent mieux leurs joueurs que les Canadiens. On en a eu une autre preuve récemment. Jarret Tyszka a subi une commotion cérébrale en recevant un coup vicieux lors du camp des recrues. Tyszka a subi des traitements et amorcé sa réhabilitation à Montréal. Même si la saison des Canadiens avait commencé, l’équipement du choix de cinquième tour en 2017 se retrouvait dans le vestiaire de Brossard. Un signe que tout le monde fait partie de la famille. Tyszka a depuis été renvoyé chez lui et il devrait rejoindre son club junior dans la WHL à Seattle sous peu.

8. La légalisation du cannabis fait énormément jaser. Parlez-en à mon collègue Michel Bergeron qui est très préoccupé par l’impact que cette réglementation aura sur le hockey junior. Comme père de trois enfants, j’avoue que ça m’inquiète énormément aussi. Dans la LNH, c’est «business as usual». J’ai vérifié avec quelques directeurs généraux de la LNH. Certains m’ont dit qu’ils en avaient parlé à leur équipe ou qu’ils allaient le faire, et d’autres non. Un DG m’a répondu : «Nos joueurs connaissent notre position sur la consommation des drogues douces.»

9. Chez les Canadiens, le sujet a été abordé avec les joueurs.

10. Le défenseur québécois de Panthers de la Floride Michael Matheson dit avoir reçu des menaces de mort après son geste à l’endroit de la recrue des Canucks de Vancouver Elias Pettersson. Non mais franchement. Quand on parle de manque de jugement sur les médias sociaux, en voilà un bon exemple.

11. Dans ma chronique de la semaine dernière, je vous ai parlé de Pierre-Luc Béland, cet employé autiste au Subway du Faubourg Boisbriand. À la suite de l’article, un lecteur l’a contacté pour lui offrir des billets au match de lundi contre les Red Wings. Merci beaucoup au généreux donateur. On me dit que Pierre-Luc parle encore de sa soirée mémorable.