Un 100e but et peut-être une commotion cérébrale pour Johnny Gaudreau

L’attaquant des Flames de Calgary Johnny Gaudreau a profité du match de mercredi contre les Bruins de Boston pour inscrire son 100e but en carrière dans la Ligue nationale de hockey, mais sa soirée de travail a pris fin plus tôt que prévu à cause d’une blessure.

Le numéro 13 a combiné ses efforts à ceux de Michael Frolik pour aider les siens à l’emporter 5-2, la formation albertaine savourant ainsi son quatrième triomphe en six parties cette saison. Cependant, Gaudreau a été ébranlé par le défenseur Charlie McAvoy à la neuvième minute de la troisième période. Le joueur d’avant a complété une séquence de 1 min 18 s après ce coup et n’est pas revenu au jeu.

Selon le site NHL.com, il s’est soumis au protocole relatif aux commotions cérébrales et d’autres informations à ce sujet seront diffusées ultérieurement.

«C’est tout ce que je sais, a commenté l’entraîneur-chef Bill Peters. Espérons que ce n’est rien ou que c’est mineur. Mais nous verrons.»

Ayant obtenu neuf points, dont trois filets, en six rencontres cette saison, Gaudreau a atteint le plateau des 100 réalisations tard au premier tiers, mercredi.

Les Flames seront de passage au Centre Bell mardi pour y affronter le Canadien de Montréal. D’ici là, ils accueilleront les Predators de Nashville, vendredi, et visiteront les Rangers de New York deux jours plus tard.