Tie Domi : «Maintenant, Max est avec une vraie équipe»

Tie Domi a longtemps été un ennemi juré des Canadiens de Montréal à l’époque où il jouait pour les Maple Leafs de Toronto.

Maintenant que son fils Max s’enracine chez le Tricolore depuis son acquisition, le 15 juin dernier, l’ancien bagarreur s’emballe et semble se plaire à chacun de ses passages dans la métropole francophone pour y voir jouer le numéro 13.

Domi, dont les combats contre Shayne Corson ont entre autres marqué la génération des années 1990, est ravi de voir son fils s’épanouir avec le Tricolore après des années de misère en Arizona.

«Maintenant, il est avec une vraie équipe dans un vrai marché et c’est excitant de le voir vivre ça. Il prend ça un jour à la fois. C’est un garçon optimiste et c’est bien de le voir le sourire aux lèvres», a-t-il raconté aux médias, jeudi, pendant l’entraînement de l’équipe au complexe de Brossard.

«Aucun joueur ne décide de l’équipe qui le repêchera et (parfois) où il sera échangé. Tu apprends assez vite que c’est une "business". Pavel Datsyuk, Chris Pronger et Marian Hossa (NDLR : trois vétérans qui ne jouent plus dans la LNH) sont avec l’équipe pour qu’elle atteigne le plancher salarial. Il ne comprenait pas ça.»

Domi, qui a salué l’hospitalité de Marc Bergevin, de Claude Julien et de Kirk Muller à l’égard de Max, ne peut dire assez de bien sur l’accueil qu’à reçu Max depuis qu’il appartient au Bleu-blanc-rouge.

«Il a été bien traité par tout le monde ici. Vous aussi, les journalistes, croyez-le ou non», a-t-il lancé à la blague.

«Je lui ai dit de se tenir loin de médias sociaux. C’est une nouvelle réalité pour les joueurs. Tout ce qui importe pour lui, c’est gagner.»

«Quand tu es écarté des éliminatoires dès Noël pendant trois années de suite, c’est une pilule difficile à avaler. Tout le monde s’amuse ici tout en travaillant fort.»

Lorsque les journalistes lui ont fait remarqué que Max prend goût aux échanges avec eux, il ne s'étonne pas.

«Bien sûr, c'est mon fils!»

Écoutez l’entrevue intégrale dans la vidéo, ci-dessus.