Max Domi fait oublier Alex Galchenyuk

Publié aujourd'hui à 11h26

Mis à jouraujourd'hui à 11h29

C’est vrai qu’il est tôt dans la saison et que l’attaquant Alex Galchenyuk n’a pas encore joué un match (ça s’en vient) mais je me demande s’il y a encore des sceptiques.

Je me souviens très bien du 15 juin, alors que Marc Bergevin a acquis Max Domi contre son choix de premier tour en 2012. C’était l’indignation dans les maisons. Comme si les Canadiens venaient de se départir d’un joueur vedette contre un joueur fini.

Mais la réalité est la suivante: Bergevin a acquis un joueur qui n’a peut-être pas le même talent pur que Galchenyuk, mais il a pas mal plus le goût de gagner ses batailles et de se présenter à chaque match.

C’est pour cette raison que les Canadiens ont fait son acquisition, tout en sachant que Max Domi allait connaître plus de succès dans un vrai marché de hockey.

Ceci ne veut pas dire que je ne m’attends pas à ce qu’Alex Galchenyuk ne connaisse pas de succès en Arizona. Dans un marché où il n’y a aucune pression, l’attaquant américain sera probablement soulagé. Montréal n’est pas fait pour tout le monde, voyez-vous?

C’est pourquoi Marc Bergevin n’avait d’autre choix que de s’en départir.

Un duo à conserver

Depuis que Claude Julien a réuni Domi et Jonathan Drouin, on sent que ces deux joueurs aiment jouer ensemble.

Soyons honnête, c’est vraiment depuis le match de samedi face aux Penguins que Jonathan Drouin a retrouvé ses repères sur la patinoire. On le sentait frustré lors des rencontres précédentes et l’arrivée de Max Domi à ses côtés l’a complètement transformé.

En trois matchs, l’attaquant québécois a marqué deux buts et amassé autant de passes, alors que le joueur de centre ontarien a marqué un but et amassé une passe.

Ce n’est que trois matchs, mais c’est la première fois depuis qu’il est à Montréal que Jonathan Drouin joue comme il le faisait avec le Lightning.

C’est grandement rassurant pour la suite des choses. Et dans le cas de Max Domi, il ne semble pas du tout déranger par la pression montréalaise et par ses responsabilités comme joueur de centre.

Il appuie très bien les défenseurs en zone défensive et ne semble jamais perdu sur la glace.

Comme c’est toujours le cas dans une saison de 82 matchs, il y aura des rencontres ou ce duo connaîtra ses difficultés, mais je suis convaincu qu’en fin de compte, Domi et Drouin termineront les matchs avec le sentiment du devoir accompli.