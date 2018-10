LNH 360 : Price à une victoire de rejoindre Roy

Voici un survol des activités de mercredi dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS:

MONTRÉAL 3, St. Louis 2

WASHINGTON 4, NY Rangers 3 (Prol.)

CALGARY 5, Boston 2

ANAHEIM 4, NY Islanders 1

Le CH et les Ducks étirent leurs séries de victoires

Les Canadiens et les Ducks ont été propulsés par les bonnes performances de leurs gardiens respectifs, Carey Price et John Gibson, pour ajouter une autre victoire à leurs fiches :

Price a effectué 23 arrêts et Brendan Gallagher a inscrit le but décisif à la fin de la troisième période pour donner aux Canadiens une troisième victoire consécutive. L'équipe a amélioré leur fiche à 4-1-1 en 2018-19. Le but gagnant de Gallagher était le sixième inscrit dans les cinq dernières minutes en temps réglementaire cette saison, le premier dans la dernière minute.

Il y a eu jusqu’ici 10 buts marqués dans les 15 dernières secondes d’une partie au cours des deux dernières saisons (six en 2017-18 et quatre en 2016-17) en temps réglementaire, dont un par un joueur des Canadiens : Paul Byron a marqué avec 8,3 secondes en troisième période le 2 mars 2017 contre Nashville.

Price a remporté la 288e victoire de sa carrière dans la LNH (562 GP) et il n’est plus qu’à un gain de rejoindre Patrick Roy (289, 551 PJ) au deuxième rang de l’histoire des Canadiens.

Geoff Molson, propriétaire des Canadiens, et Marc Bergevin, directeur général du Canadien, se sont joints à la légende Guy Lafleur pour rendre hommage à Tomas Plekanec pour son 1000e match dans la LNH. Cliquez ci-dessous pour revoir la cérémonie d'avant-match :

Plekanec honoré pour son 1000e match - TVA Sports

Chez les Ducks, Gibson a effectué 34 arrêts et n'était qu'à 35 secondes d'un jeu blanc. Anaheim a maintenant un dossier de 5-1-1 a gagné un 18e match (18-2-3) en 23 rencontres jouées en saison régulière au Honda Center depuis janvier 2018.



En 184 présences Gibson a relui son taux d'arrêts à ,924, un sommet chez les gardiens de but avec un minimum de 100 matchs disputés depuis 1955-1956 (lorsque les tirs au but ont été officiellement compilés).

Ovechkin se hisse sur la liste de tous les temps

Alex Ovechkin a réussi son deuxième match de plus d’un but, cette saison (le 122e de sa carrière), et Matt Niskanen a inscrit le deuxième filet de sa carrière en prolongation pour permettre aux Capitals de battre les Rangers, leurs rivaux dans la Métropolitaine. Ovechkin a dégainé les deux fois sur l’avantage numérique, ce qui lui a permis de rejoindre Dino Ciccarelli, un ancien joueur des Capitals et membre du Temple de la renommée du hockey, au neuvième rang de tous les temps pour les buts marqués en supériorité.

Les 122 filets marqués par Ovechkin en saison régulière représentent 42 réussites de plus que son plus proche aspirant chez les joueurs actifs : Sidney Crosby (80) et le placent à égalité avec Mark Messier au 13e rang de l'histoire de la LNH.

Le septuple récipiendaire du trophée Maurice «Rocket» Richard cogne à la porte du top 10 de tous les temps, lui qui est devancé par Steve Yzerman (12e, 124), Ciccarelli (11e, 125), Jaromir Jagr (10e, 127) et Mike Bossy (10e, 127e). Wayne Gretzky (189) détient le record de la LNH.

Mercredi marquait la cinquième performance de plus d’un but qu’Ovechkin réalisait contre les Rangers alors qu’il a déjoué le gardien Henrik Lundqvist pour la 23e et la 24e fois en 39 matchs en saison régulière, son meilleur total contre un gardien.

Crosby est le seul joueur actif à avoir marqué autant de buts contre un seul gardien (24 contre Lundqvist).

Gaudreau marque son 100e dans une cause gagnante

Johnny Gaudreau a marqué le 100e but en saison régulière de sa carrière et l’arrière de première année Juuso Valimaki a inscrit son premier but dans la LNH à peine 48 secondes plus tard, alors que les Flames ont mis fin à la série de quatre victoires des Bruins.

Gaudreau (318 PJ), un choix de quatrième tour (103e au total) au repêchage de2011, est devenu le huitième joueur de sa classe de repêchage à marquer 100 buts.

Le vainqueur du Hobey Baker en 2013-14 a mené les Flames au chapitre des buts à chacune des trois dernières saisons et n’est qu’à trois points du plateau des 300. Trois joueurs de sa cuvée ont atteint ce cap jusqu’ici.

Noah Hanifin, acquis par les Flames le 23 juin dernier, a obtenu une passe décisive sur le but de Gaudreau. Les deux joueurs ont eu une carrière remarquable dans le hockey universitaire avec Boston College (Hanifin: 5B, 18A 37 PJ; Gaudreau: 78B, 97A en 119 PJ). Gaudreau a maintenant six buts et neuf points en huit matchs à vie contre les Bruins. Cela égale son deuxième meilleur rendement contre un club.

