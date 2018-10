L'Impact continue de croire aux séries

Le magnifique but sur coup franc de Wayne Rooney face au Toronto FC, mercredi, aura fait baisser énormément les chances de l’Impact de Montréal de participer aux séries éliminatoires.

«J’étais frustré après ce match, a avoué le milieu de terrain Samuel Piette, jeudi, au Centre Nutrilait. Cette équipe n'arrête pas de gagner et nous complique la tâche.»

Avec une victoire de 1-0 face à la formation ontarienne, qui avait pris la décision de reposer quelques-uns de ces joueurs clés dont Jonathan Osorio et Sebastian Giovinco, D.C. vient de signer une quatrième victoire consécutive et continue d'accentuer son avance sur le Bleu-Blanc-Noir au classement.

Si bien que si l’Impact perd samedi contre les «Reds» au Stade Saputo, c’est terminé, le onze montréalais n’a plus aucune chance de faire les séries.

Et même si la troupe de Rémi Garde remporte le match et que Rooney et sa bande l’emportent, la tâche sera encore plus compliquée.

Le seul espoir de participer au tournoi de fin de saison serait de remporter les deux derniers matchs de la saison et de voir le Crew de Columbus perdre les siens. Un nul pour l’équipe de l’Ohio d’ici la fin du calendrier régulier éliminerait l’Impact pour de bon.

«Nous nous sommes mis dans cette situation avec le début de saison difficile qu’on a connu. C’est ce qui nous a fait le plus mal, ce n’est pas forcément la défaite de 5-0 à Washington», a ajouté Piette.

Si l’heure n’est pas encore au bilan, il est fort à parier que l’ajout d’un marqueur naturel au sein du XI partant aurait fait la différence.

«Wayne Rooney mène les siens vers les séries en ce moment, il met des buts et participe à toutes les attaques. Je ne veux pas revenir sur l’affaire Jimmy Briand, mais je pense que l’avoir avec nous en ce moment aurait fait du bien», a expliqué le Québécois de 23 ans.

«Nous avons un travail à faire et c’est de remporter nos deux derniers matchs, c’est aussi simple que cela», a quant à lui mentionné le défenseur finlandais Jukka Raitala.

Séries ou pas, les joueurs ne sont pas démoralisés pour autant et tenteront de terminer l’année sur la meilleure note possible.

Voyez le reportage de Frédérique Guay ci-dessus.