Joseph Veleno continue d'accumuler les points

Joseph Veleno a touché la cible à deux reprises pour mener les Voltigeurs à une victoire de 4-1 face aux Foreurs de Val-d’Or, jeudi soir, à Drummondville.

Veleno a marqué ses deux buts en moins de quatre minutes au cours du deuxième vingt. Il compte maintenant neuf buts depuis le début de la saison.

Xavier Simoneau et Pavel Koltygin ont été les autres marqueurs pour l’équipe locale, tandis qu’Alexandre Couture a assuré la réplique pour les Foreurs.

Daniel Moody a réalisé 14 arrêts devant la cage des Voltigeurs. À l’autre bout de la patinoire, Mathieu Marquis a repoussé 39 des 43 tirs dirigés vers lui.

Le Phoenix s’éclate contre le Titan

À Sherbrooke, le Phoenix n’a fait qu’une bouchée des Titan d’Acadie-Bathurst dans un gain de 6-0.

Le gardien Thomas Sigouin a obtenu le blanchissage en repoussant 16 tirs, alors que son vis-à-vis, Tyriq Outen, a fait face à 47 lancers dans la défaite.

Sur le plan offensif, Edouard St-Laurent et Benjamin Tardif se sont démarqués avec une récolte de deux buts chacun. De plus, Taro Jentzsch, Félix Robert et Jaxon Bellamy ont tous obtenu deux mentions d’aide.

Dans le camp des perdants, il s’agit d’un deuxième match consécutif où on n’arrive pas à toucher le fond du filet et d’un quatrième revers de suite.

Screaming Eagles trouve le moyen de gagner

À Sydney, les Screaming Eagles sont revenus dans la rencontre en fin de match et ont finalement vaincu l’Océanic de Rimouski par la marque de 4-3 en prolongation.

Tirant de l’arrière par un but en toute fin de match, les favoris de la foule ont créé l’égalité, alors qu’il restait 11 secondes à faire au duel. C’est Gabriel Proulx qui a joué les héros avec son quatrième filet de la saison.

En prolongation, Anthony Gagnon a offert un tir de pénalité aux Screaming Eagles après avoir fait trébucher un adversaire. Mitchell Balmas s’est élancé et n’a pas raté sa chance.

Chez l’Océanic, Olivier Garneau a tiré son épingle du jeu avec un doublé. Il s’agissait de ses huitième et neuvième buts en 2018-2019.

Dans les filets, Kevin Mandolese a réalisé 19 arrêts dans la victoire, alors que Colten Ellis a fait face à 26 lancers dans la défaite.