«Je me sens en confiance» - Charles Hudon

Le Québécois Charles Hudon n’a peut-être pas une progression fulgurante à l’image de certaines jeunes vedettes de la Ligue nationale de hockey. Toutefois, le numéro 54 des Canadiens de Montréal ne cesse de progresser.

Hudon a amassé trois points, dont deux buts, en six matchs avec le Tricolore. De plus, il a obtenu quelques minutes de jeu en avantage numérique.

«Je me sens en confiance quand j’embarque sur l’avantage numérique, a souligné Hudon après l’entraînement des siens, jeudi. Kirk (Muller) et moi parlons beaucoup.»

Au total, Hudon a passé 7 min 25 s alors que son équipe évoluait en supériorité numérique, selon le site naturalstattrick.com. Le Québécois avait évolué pendant 12 sec avec l’avantage d’un ou plusieurs hommes lors des quatre premiers matchs de son équipe.

Puis, lundi contre les Red Wings et mercredi contre les Blues, Hudon a, respectivement, passé 4 min 1 s et 3 min 12 s en avantage numérique.

«Même si je n’étais pas sur l’avantage numérique en début d’année, j’étais là pour regarder, a continué Hudon. J’aime apprendre. C’est une facette du jeu que j’aime bien. Et avoir du temps de glace, ça m’aide.»

Hudon continue ainsi de faire sa place avec le Tricolore.

«Je suis quelqu’un qui aime les défis. Chaque jour, j’essaie de me trouver un défi. L’an passé, arriver dans la LNH, c’en était un gros. Continuer à rester, c’en est un aussi. Il faut que je fasse les bonnes à tous les jours et travailler fort.

«On a bon noyau de vétérans avec Webber qui va arriver et qui est tout de même autour de l’équipe. Il nous aide beaucoup cette année. On a beaucoup de plaisir les gars ensemble. On est toujours au travail quand on embarque sur la patinoire. Il n’y a pas eu beaucoup de pratiques et on était là pour niaiser. Chaque pratique est là pour nous améliorer.

Voyez les commentaires de Hudon et de Max Domi dans la vidéo ci-dessus.