Connor McDavid est le meilleur, selon Sidney Crosby

Sidney Crosby est sans équivoque : Connor McDavid s’est assurément établi comme le meilleur joueur dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ces dernières années.

«En se fiant seulement à sa constance, à ses accomplissements et à ses trophées, je crois que McDavid est dans une classe à part. C’est un choix assez facile à faire», a confié le capitaine des Penguins de Pittsburgh au site LNH.com, mercredi.

Même s'il n'est âgé que de 21 ans, l’attaquant des Oilers d’Edmonton a déjà remporté à deux reprises le trophée Art-Ross, remis au meilleur pointeur de la ligue, et le trophée Ted Lindsay, attribué par les joueurs à l’athlète s’étant le plus illustré au cours de la saison régulière. Il a aussi mis la main sur le trophée Hart du joueur le plus utile dans la LNH lors de la dernière campagne.

Premier choix au total du repêchage de 2015, McDavid amorce sa quatrième saison dans la ligue. Selon Crosby, il s’est clairement démarqué des autres jeunes joueurs de centre talentueux tels Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto, et Nathan MacKinnon, de l’Avalanche du Colorado.

«Matthews a émergé cette année et il semble être passé à une autre vitesse. Il y a plusieurs très bons joueurs. Mais c’est difficilement contestable [le statut de McDavid]. Il a été tellement constant», a ajouté Crosby.

Le débat

McDavid et Matthews connaissent des débuts de saison fumants. Le capitaine des Oilers a obtenu neuf points, dont quatre buts, en quatre matchs. Pour sa part, Matthews est en tête du classement des pointeurs de la ligue avec 16 points, dont 10 buts, en sept rencontres. Ces statistiques impressionnantes alimentent le débat concernant l’identité du meilleur joueur de la LNH.

Un débat duquel Crosby préfère s’exclure. «J’ai eu la chance de gagner des trophées individuels, mais ce n’est pas pour ça que je voulais donner le meilleur de moi-même. C’est juste la manière dont je veux jouer. Je sais que je pourrai jouer au hockey seulement pendant quelques années et je veux le faire au meilleur de mon potentiel», a conclu l’attaquant de 31 ans.

Depuis ses débuts dans la LNH, Crosby a remporté trois coupes Stanley et deux trophées Conn-Smythe. Il a également gagné les trophées Art Ross, Hart et Maurice-Richard à deux reprises. Il a aussi mis la main trois fois sur le Ted Lindsay.