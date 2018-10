12 combats en 2018 à ne pas manquer

L'année tire à sa fin, mais avant de passer en 2019, plusieurs rivalités seront réglées dans un ring ou l'octogone.

Au grand plaisir des amateurs, les sports de combat nous réservent d'excellents duels d'ici le 31 décembre.

Le retour d'une légende en devenir, un explosif combat de poids lourds invaincus à Los Angeles et quelques athlètes québécois sont mis en évidence dans la liste chronologique qui suit!

Daniel Cormier c. Derrick Lewis - 3 novembre

À trois semaines d'avis, on a enfin notre événement principal pour le gala au Madison Square Garden.

Lewis, qui sort d'une guerre contre Alexander Volkov au début du mois, aura fort à faire s'il souhaite détrôner le double champion Daniel Cormier.

La réserve d'énergie de Lewis fait souvent défaut, mais il a la puissance pour envoyer Cormier au pays des rêves.

Peu importe, attendez-vous à une domination totale de Cormier au sol.

Luke Rockhold c. Chris Weidman 2 - 3 novembre

Deux anciens champions aux styles bien différents s'affronteront de nouveau après un duel intense en 2015.

Ils ne sont pas nécessairement sur une séquence impressionnante, mais restent classés 4 et 5, respectivement, dans la division des moyens.

Donald Cerrone c. Mike Perry - 10 novembre

Un combat qui fait saliver tous les amateurs.

Nous pourrions être en présence du potentiel «combat de l'année». Deux guerriers qui n'abandonnent jamais.

Une guerre d'équipe à la Garbrandt-Dillashaw s'est tracée dans les dernières semaines. Un duel qui s'annonçait amical devient tout d'un coup un peu plus personnel.

Ngannou c. Blaydes 2 - 24 novembre

Ngannou en a pas mal à se faire pardonner après avoir fait partie du combat le plus ennuyant de l'histoire de l'UFC.

Leur premier combat s'est terminé de façon controversée. Blaydes voudra se venger.

On espère que Ngannou retrouvera sa confiance et propulsera Blaydes au tapis.

Jean Pascal c. Dmitry Bivol - 24 novembre

En juillet, Pascal a servi une leçon de boxe à Steve Bossé, comme prévu.

Il a maintenant la chance improbable de revenir au sommet contre l'excellent Bivol (14-0-0), champion WBA des mi-lourds.

La tâche s'annonce ardue. Mais rien n'est impossible.

S'il l'emporte, toutes les ceintures des mi-lourds seront en possession de boxeurs basés au Québec: Stevenson (WBC), Alvarez (WBO) et Berterbiev (IBF).

Steven Butler c. Jesus Antonio Gutierrez - 24 novembre

Le talentueux boxeur de 23 ans (25-1-1) fera les frais de la finale d'un gala à Rimouski, en direct à TVA Sports.

Le poids moyen dans le top 10 WBO est l'un, voire le plus bel espoir de la boxe québécoise. Il frappe fort, TRÈS fort, et livre rarement un combat ennuyant, comme en témoignent ses 22 K.-O.

Deontay Wilder c. Tyson Fury - 1er décembre

Le championnat WBC des poids lourds sera en jeu à Los Angeles.

Wilder, une machine de destruction invaincue en 40 combats, dont 39 victoires par K.-O., se mesure au controversé Fury qui, après trois ans d'absence, est revenu à l'action en 2018.

La tournée promotionnelle promet, et il serait improbable que ce combat se rende à la limite.

Adonis Stevenson c. Oleksandr Gvozdyk - 1er décembre

Adonis sera de retour dans le ring, à Québec, pour enfin affronter un aspirant obligatoire.

Celui-là, invaincu en 15 sorties, entend bien chambouler le classement WBC des mi-lourds.

Après son verdict nul contre Badou Jack, gageons que Stevenson voudra en mettre plein la vue aux amateurs qui se déplaceront au Centre Vidéotron.

De nombreux combats de qualité précéderont celui d'Adonis.

Marie-Ève Dicaire (13-0-0), Oscar Rivas (24-0-0), Mikael Zewski (31-1-0) et Sébastien Bouchard seront tous en action.

Max Holloway c. Brian Ortega - UFC 230 - 8 décembre

Les deux devaient s'affronter en juillet, mais des problèmes de santé ont forcé Holloway à se retirer à la dernière minute.

Le champion des poids plumes est de retour et il devra être au top de sa forme, puisque le dangereux Brian Ortega, invaincu, l'attendra de pied ferme à Toronto.

Valentina Shevchenko c. Joanna Jedrzejczyk - 8 décembre

Enfin, l'UFC aura une championne légitime à 125 livres.

Et qui de mieux que l'ancienne championne des 115 et l'aspirante à 135 pour se disputer le titre?

Les deux sont des expertes du combat debout, plus précisément de boxe thaïlandaise, pour ceux qui préfèrent ce genre d'affrontement dynamique.

Olivier Aubin-Mercier c. Gilbert Burns - 8 décembre

Notre Québécois favori (après GSP) voudra oublier sa défaite contre Alexander Hernandez en juillet lorsqu'il affrontera Gilbert Burns.

Logiquement, un duel de haut niveau au sol nous attend. Mais les choses ne sont pas toujours logiques dans les sports de combat.

On espère que le Canadian Gangster fera une entrée remarquée avec un fanny pack autour de la taille.

Jon Jones c. Alexander Gustafsson 2 - UFC 232, 29 décembre 2018

En 2013 à Toronto, ces deux ont livré un des meilleurs combats de l'histoire de l'organisation.

Jones a vu sa main levée après un duel sanglant et serré.

Le titre des mi-lourds sera en jeu, et Jones, considéré comme l'artiste martial le plus talentueux de l'histoire, fera son retour pour la première fois en plus d'un an.