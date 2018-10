Transition en douceur derrière le banc des Capitals

Les Capitals de Washington, champions en titre de la Coupe Stanley, n’ont pas eu à chercher bien loin au moment de trouver un successeur à l’entraîneur-chef Barry Trotz. Pour une transition en douceur, Todd Reirden était l’homme tout désigné.

«Il y a eu beaucoup de cris dans notre maison du bonheur, a illustré Reirden, dans un reportage du magazine "Sports Illustrated", racontant l’annonce de la grande nouvelle à son épouse Shelby et à son fils Travis, en juin dernier. Avec le nombre d’endroits où on a déménagé et les sacrifices effectués au fil des ans, c’est un beau chapitre pour chacun de nous.»

Lui-même un ancien joueur, Reirden, 47 ans, a évolué pour les Oilers d’Edmonton, les Blues de St. Louis, les Thrashers d’Atlanta et les Coyotes de Phoenix. Il a surtout traîné son baluchon aux quatre coins des États-Unis, via la Ligue internationale et la Ligue américaine, à Chicago, San Antonio, Hamilton et Cincinnati, entre autres. Il a finalement conclu sa carrière de défenseur en Allemagne et en Autriche.

Un destin lié à Michel Therrien

Comme entraîneur, sa carrière a été lancée définitivement durant la saison 2008-2009 lorsque le Québécois Michel Therrien a été congédié et remplacé par Dan Bylsma chez les Penguins de Pittsburgh. Reirden passait du même coup d’assistant à entraîneur-chef au sein du club-école de Wilkes-Barre/Scranton. Il s’est lui-même retrouvé à Pittsburgh, comme adjoint, pendant quatre ans avant de se joindre les Capitals en 2014.

«Nous le connaissons depuis des années, a affirmé Alexander Ovechkin, à propos de Reirden, dans ce même reportage. Il n’a pas changé. Il est le même et c’était vraiment important pour nous.»

En offrant une promotion à Reirden, les Capitals devenaient seulement la quatrième équipe à changer d’entraîneur après avoir remporté la Coupe Stanley. Cette fois, la décision venait de Trotz, qui s’est joint par la suite aux Islanders de New York.

L’importance des détails

Même s’il est maintenant le maître à bord, Reirden n’a pas modifié son approche auprès de ses joueurs. Minutieux, il s’attarde aux moindres détails en compagnie des athlètes. Et quand ceux-ci vont dans son bureau, ils s’assoient ensemble sur un divan plutôt que sur la traditionnelle chaise droite séparée par le bureau de l’entraîneur.

«Ce n’est pas comme la vieille relation entre un patron et ses employés, a lui-même convenu Reirden. Il doit y avoir de l’ouverture. Pour moi, le divan permet au joueur de comprendre qu’on travaille ensemble pour s’améliorer.»